L'Espanyol traspassa Javi Fuego al Vila-real

L'Espanyol i el Vila-real han tancat el traspàs del migcampista Javi Fuego al conjunt castellonenc. Després d'un període de negociació, el club ha pres la decisió d'acceptar l'oferta definitiva del Villarreal, d'aproximadament uns 750.000 euros -l'asturià va costar un milió l'estiu de 2016- i, per tant, Fuego emprendrà una nova aventura professional després d'un any i mig a les files blanc-i-blaves. A banda de la quantitat ingressada per l'experimentat jugador, l'Espanyol s'estalvia una de les fitxes més importants de la plantilla, pel que torna a tenir un cert marge salarial per a afrontar altres operacions. El club espanyolista intentarà buscar-li un substitut en les properes hores, abans que tanqui el mercat hivernal. Fuego havia estat una petició expressa de Quique Sánchez Flores, que ara perd un dels jugadors més utilitzats. Després del partit contra el Leganés, el tècnic havia lamentat la seva pèrdua: "Estem orfes de líders, i Fuego n'és un". Aquesta venta ha acabat d'evidenciar el divorci públic entre el tècnic i el club.

L'asturià ha defensat la samarreta blanc-i-blava en 51 partits oficials -ha arribat a jugar el 71% dels minuts totals- en què ha aconseguit un gol. El club agraeix al migcampista el seu esforç i compromís, destacant la seva professionalitat mentre s'ha vestit de blanc-i-blau i li desitja molta sort en la seva nova etapa professional i personal a Vila-real, on el jugador desitjava prosseguir la seva carrera. Fuego, de 34 anys, firma per aquesta temporada i dues més amb el conjunt castellonenc, que el presentarà aquest dimarts al migdia. Fuego és el quart jugador que surt de l'Espanyol en aquest mercat hivernal després de Diop (lliure a l'Eibar), Álvaro (cedit al Nàstic) i Hernán (cedit a l'Alabès).