L'Igualada Rigat es queda a les portes de la final (2-1)

Feia dotze anys que l'Igualada Rigat no arribava a les semifinals d'una Copa del Rei. En aquella ocasió el totpoderós Barça el va apartar de la final a Lloret, i aquest cop, de nou al mateix escenari, ha estat el Liceo qui ha tancat les portes als homes de Ferran López per un ajustat 2-1. Els de Juan Copa semblava que encarrilaven el partit aviat com en el partit contra l'amfitrió, però l'Igualada ha venut cara la seva pell en la reedició de la final del 2004.

A diferència del partit contra el Noia Freixenet, on va limitar a defensar-se i treure profit de les errades rivals per generar perill, l'Igualada ha sortit decidit a avançar-se en el marcador. Només les bones intervencions de Xavi Malián han evitat el 0-1, tot i que seria el Liceo qui després d'un primer avís de Josep Lamas al minut dos recuperant una bola a mitja pista i topant amb Elagi Deitg dins l'àrea, obriria la llauna. Als cinc minuts César Carballeira aprofitava una passada de Dava Torres al segon pal per fer l'1-0, i només dos minuts després Edu Lamas ampliava l'avantatge, obligant Ferran López a demanar un temps mort per frenar la sagnia.

Malgrat que només reprendre's el joc Dava Torres ha tingut el 3-0 en una recuperació a la frontal que salvava Deitg, els igualadins han millorat la seva defensa i el Liceo, davant un nou escenari més tancat, ha decidit allargar les seves possessions situant una referència interior com el francès Carlo di Benedetto per treure petroli de llançaments exteriors. Mica en mica, però, els de Ferran López s'han anat refent dels dos cops rebuts de forma consecutiva. Després d'un travesser de César Carballeira, Malián salvava in extremis sobre la línia el gol d'Oriol Vives i Juan Copa decidia demanar temps mort per intentar mantenir l'avantatge de dos gols abans del descans. No ha pogut ser, ja que els àrbitres consideraven com a retenció una aturada de Malián dins l'àrea petita i Tety Vives retallava distàncies des del punt de penal. De fet, Gerard Miquel ha tingut al seu estic l'empat als últims compassos del primer temps, però en encarar l'últim defensor en un contraatac ha perdut el control de la bola.

Segona part sense gols però amb l'Igualada buscant la remuntada

La segona part començava de manera negra per al conjunt de l'Anoia. Dava Torres tenia el 3-1 amb una bola al pal, i poc després Torres tornava a topar amb el pal en una falta directa per blava al tècnic igualadí Ferran López per protestar. Lluny d'especular amb la inferioritat numèrica, l'Igualada ha buscat porteria i això ha propiciat contraatacs perillosos per al Liceo. L'argentí amb nacionalitat angolesa Martín Payero, que disputava els seus primers minuts a la Copa, tornava a topar amb el pal mentre Tety Vives amb prou feines podia mantenir-se dempeus per una rampa. Vives, però, podia finalment continuar i hauria pogut marcar el 2-2 en una gran acció individual d'ell contra el món però enviant a fora un majestuós llançament aixecant i picant dins l'àrea.

Per als gallecs l'home més incisiu continuava sent Torres, que veia com Deitg evitava el tercer gol gallec en una rematada a l'aire a passada de Miras. El mateix Torres, però, rebia una blava per travar Tety Vives i s'incrementava així la possibilitat de forçar almenys la pròrroga per als de Ferran López. Malauradament, entre Malián i el travesser evitaven el gol de Sergi Pla en la falta directa, i en una acció posterior Tety Vives s'omplia de bola i no veia totalment sol a Pla per acabar topant novament amb un immens Malián.

A quatre minut per la conclusió, el Liceo cometia la novena falta i Juan Copa demanava temps mort per encarar el tram final i defensar el resultat sense cometre una falta que concedís l'opció a l'empat igualadí. L'Igualada ha buscat de totes totes almenys un gol per forçar la pròrroga, jugant fins i tot l'últim mig minut de partit amb cinc jugadors de pista. De fet, Pla ha tingut al seu estic una ocasió immillorable per allargar el matx, però ha desviat fora un xut exterior de Tety i es llançava de genolls a terra lamentant-se de l'oportunitat històrica perduda per al seu equip. L'afició igualadina present al Pavelló Municipal d'Esports de Lloret ha agraït l'esforç dels seus jugadors mentre el Liceo celebrava l'accés a la seva quinzena final, on buscarà aquest diumenge a les 20.00 hores recuperar un tron que no aconsegueix des del 2004 a Jerez. El rival sortirà del Barça Lassa-Reus Deportiu, que es jugarà a continuació (21.00 hores, Esport 3).