L'Osasuna es nega a jugar contra el Nàstic fins a una "resolució definitiva" d'Apel·lació

L'Osasuna ha comunicat, a través d'una nota oficial, que no dona per definitiva la data ni l'horari fixat pel Comitè de Competició per a la disputa del partit contra el Nàstic de Tarragona, corresponent a la dissetena jornada de la Lliga 123 i suspès el dia 1 de desembre per la intensa nevada que feia impracticable el terreny de joc del Sadar.

El Comitè de Competició, després de rebutjar la petició de l'Osasuna de donar el partit per perdut al Nàstic, va fixar aquest dimecres el duel per al dijous 18 de gener a les 19.00 hores. Els navarresos han qualificat aquest horari de "provisional", recordant en el comunicat que tenen presentat un recurs al Comitè d'Apel·lació, qui encara no s'ha pronunciat.

Mentre no es produeixi una resolució definitiva d'aquest organisme i el "d'instàncies superiors si l'Osasuna decideix seguir recurrent", el club navarrès entén que "el partit no s'arribaria disputar".