L'Uni Girona haurà de remuntar a Fontajau si vol seguir viu a Europa

L'Uni Girona haurà de guanyar, com a mínim de sis punts, a Fontajau si vol ser als vuitens de final de l'Eurocup femenina, després que aquest dijous les d'Èric Surís hagin sigut derrotades per 65-60 a la pista de l'Olympiacos.

En la primera meitat el conjunt grec ha sigut superior a les catalanes, que han vist com les locals contrarestaven un triple inicial de la jugadora francesa, Magali Mendy, una de les més destacades de l'equip gironí amb 12 punts i 8 rebots. A partir d'aquí, les gregues han anat al davant en el marcador fins a la mitja part, amb una diferència màxima d'11 punts a les acaballes del primer quart.

En la represa, l'Uni Girona ha sortit molt endollat del vestidor i amb un parcial de 0-12 ha aconseguit capgirar el marcador gràcies a l'encert en el tir interior de la brasilera Nadia Colhado i, sobretot, en el llançament exterior de la italiana Nicole Romeo, que amb 22 punts (6 de 9 en triples) ha sigut la màxima anotadora del partit.

En l'últim quart, però, l'Olympiacos ha equilibrat la balança altra vegada i ha posat l'empat a 53 a quatre minuts per al final. Styliani Kaltsidou, la màxima anotadora de les gregues amb 14 punts, ha trencat la igualtat amb un triple que ha tornat a posar al davant el conjunt del Pireu. Un avantatge que ja no han deixat escapar fins al final del partit, i que, fins i tot, han ampliat per acabar amb una diferència de cinc punts que l'Uni Girona haurà de remuntar al partit de tornada si vol seguir viu a Europa.