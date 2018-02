L’adrenalina del debut olímpic

Quim Salarich compta les hores per debutar com a esportista olímpic. Aquesta matinada el català s’estrenarà en uns Jocs Olímpics d’Hivern en l’eslàlom de Pyeongchang. El català arriba a la cita coreana amb l’adrenalina pels núvols, després que la Federació Espanyola confirmés a última hora la seva participació en aquesta cita olímpica. Ell, que havia complert amb els criteris que marcava la Federació, va veure com en quedava fora perquè Espanya només tenia una plaça per competir en esquí alpí. Tot i això, el de Malla va tenir una segona oportunitat i, a quatre dies de l’inici dels Jocs Olímpics, Espanya va aconseguir una segona plaça... que era per a ell. “Amb les habilitats coordinatives que té, l’eslàlom és on destaca més”, explica Cristian Masdeu, director tècnic de La Molina Club d’Esports, club al qual pertany Quim Salarich. Masdeu explica que el fet que l’esquiador català hagi tingut a última hora l’oportunitat de disputar els Jocs farà que “visqui la cita olímpica d’una manera més especial encara”.

La carrera esportiva de Salarich va començar quan els seus pares el portaven, juntament amb el seu germà gran, el Xavier -que forma part de l’equip tècnic del club de La Molina-, en autocaravana a competir els caps de setmana al Pirineu. Dos Mundials i diverses competicions més tard, el petit dels Salarich s’estrena demà a la matinada com a esquiador olímpic. I ho fa amb una ambició mesurada. “Tot el que sigui repetir o millorar els meus resultats em faria estar content, però amb l’emoció de saber a última hora que venia als Jocs aspiro a quedar entre els vint primers. Això seria fer una prova extraordinària”, va dir ahir a l’agència Efe Salarich des de Pyeongchang. Cristian Masdeu indica que l’objectiu de Salarich d’acabar entre els vint millors és “un repte ambiciós”, però que en cap cas es podria titllar de “descabellat”. En l’últim Mundial que va disputar, el de Saint Moritz del 2017, el de Malla va acabar 25è i, des de llavors, no ha fet més que millorar. De fet, abans d’anar als Jocs, va acabar quinzè a la Copa d’Europa, fet que, per a Masdeu, “obre la ment” de Salarich de cara a la cita olímpica. El director tècnic del La Molina Club d’Esports indica que Salarich té “el nivell d’eslàlom que a Espanya cap esquiador tenia”. “Com a club, ja és un èxit que ell hi sigui. Que finalitzi les dues mànegues a Pyeongchang ja seria molt important, però creiem que pot fer alguna cosa més destacada”, afegeix. Masdeu explica que la pista coreana, a més, s’adapta bastant a l’esquiador català, un fet que confirmava el mateix Salarich ahir: “La pista m’agrada, no és tan difícil, perquè el mur sembla més pronunciat del que realment és. Crec que és una pista on es pot atacar de principi a final”.

Tercer or per a Martin Fourcade

El biatleta nord-català Martin Fourcade va aconseguir ahir el seu cinquè or olímpic, el tercer en els Jocs d’Hivern de Pyeongchang, després de liderar el relleu mixt francès de biatló que van completar seus compatriotes Marie Dorin Habert, Anais Bescond i Simon Desthieux. Així, en el relleu mixt va sumar el seu cinquè or en uns Jocs Olímpics d’Hivern, després dels dos que va penjar-se a la cita de Sotxi, ara fa quatre anys. Cap altre esportista francès en té tants com ell.