Laia Sanz, rebuda amb tots els honors a Barcelona

Laia Sanz va aterrar ahir al matí a l’aeroport del Prat amb un somriure d’orella a orella. A la pilot de Corbera l’esperaven desenes d’amics, familiars, seguidors i la seva gossa Cos, per felicitar-la per haver acabat onzena al Dakar, completant així el recorregut del ral·li més dur del planeta per novena vegada consecutiva. “Fer aquest nou de nou és un rècord increïble i m’agradaria intentar completar-ne deu de consecutius l’any vinent. Seria molt bonic”, reconeixia exultant Laia Sanz.

La pilot va explicar que aquesta edició del 2019 havia sigut el Dakar “més especial” perquè no sabia si hi podria participar, ja que va estar apartada de la moto uns quants mesos per culpa d’una infecció. “He assaborit el resultat més que en altres edicions pel patiment dels últims mesos, que han sigut molt difícils per a mi, i dubtava fins al final si hi podria participar o no”. I, un cop al Perú, “dubtava si podria acabar”, per la qual cosa va qualificar el resultat final de “sorprenent”.

Laia Sanz disfrutarà ara d’uns dies de vacances abans de tornar a la competició, el mes vinent.