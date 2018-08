Jaka Lakovic, ajudant de Carles Duran a la Penya

El Divina Seguros Joventut ja té definit l’'staff' tècnic de cara a la temporada 2018/19. L'entrenador eslovè Jaka Lakovic s’incorpora al cos tècnic com a ajudant de Carles Duran. Lakovic ja va ser entrenador ajudant del tècnic català quan aquest va dirigir el Bilbao Basket la temporada passada. Posteriorment va passar a ser l'ajudant de Mrsic i es va fer càrrec del primer equip les 4 últimes jornades de lliga després de la destitució del tècnic croat. Actualment també és l'entrenador ajudant de la selecció eslovena, campiona de l'Eurobasket 2017.

Pau del Tio seguirà com a entrenador ajudant en la que serà la seva tercera temporada al primer equip; i Dani Miret, entrenador del CB Prat, compaginarà la direcció de l'equip pratenc amb el suport a l''staff' tècnic del Divina Seguros Joventut. Les altres dues cares noves d’aquesta temporada són Albert Caballero com a fisioterapeuta i el metge, Carlos Fabián Ridolfo. Caballero, de 23 anys i graduat en fisioteràpia a l'EU Gimbernat (UAB), ha sigut el fisioterapeuta dels equips inferiors des de la seva arribada al club l'any 2016.

Per la seva banda, Carlos Fabián Ridolfo (28/01/1979) és llicenciat en medicina i cirurgia a la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Posteriorment es va especialitzar en medicina de l'educació física i l'esport a la Universitat de Barcelona, on es va graduar l'any 2014.

Dani Moreno seguirà ocupant el càrrec de preparador físic un any més, i complirà així la seva novena temporada al primer equip i la dinovena al club, on els primers anys es va ocupar de la preparació dels joves de la base. Adrià Delgado seguirà exercint les seves funcions com a delegat del primer equip, on complirà la seva tercera temporada.

La Penya fa dos dies que s'entrena, amb el reforç per als entrenaments de Marko Todorovic, jugador format a les categories inferiors del club. Todorovic s'entrenarà a les ordres de Carles Duran a l'espera que el club faci efectiva la incorporació d'un pivot. Mentrestant, es prepara per disputar el Campus del Houston Rockets, que és qui té dels seus drets NBA, i està a disposició de l'equip texà per incorporar-se quan la franquícia el reclami.