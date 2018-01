La jutge Lamela, a Sandro Rosell: "Això és Espanya, ha de parlar en espanyol"

L'expresident del Barça Sandro Rosell porta més de 8 mesos en presó preventiva per un presumpte blanqueig de capitals. Al desembre, tal com va avançar 'Crónica Global', la jutge d'instrucció número 1 d'Andorra, Canòlic Mingorance, i el fiscal general del país, Alfons Alberca, van traslladar-se fins a l'Audiència Nacional per interrogar l'expresident del Barça i el seu soci a Andorra, Joan Besolí. Es tractava d'una declaració en el marc d'una investigació per part de les autoritats judicials andorranes, que fa dos anys que treballen en aquest tema.

A la sala hi havua la jutge Carmen Lamela, que instrueix el cas a l'Audiència Nacional i que manté Rosell a la presó de Soto del Real des del mes de maig. Lamela no era la protagonista, però quan Rosell i Besolí van començar a respondre en català la jutge va saltar per frenar-los. "Això és Espanya, ha de parlar en espanyol", va exclamar Lamela, que va recriminar a Rosell que hauria d'haver portat un traductor si volia expressar-se en el seu idioma matern. Ho ha explicat l'advocada de l'expresident del Barça a Andorra, Anna Solé, en declaracions a RAC1. "A Andorra l'idioma oficial és el català i la instrucció d'una causa andorrana es fa en català. Joan Besolí, que és andorrà, va demanar expressar-se en català perquè estava molt nerviós, i la senyora Lamela va insistir: 'Això és Espanya, i s'ha de parlar en espanyol'", va dir la jutge, que va recordar que Lamela ha "estat quatre anys treballant a Barcelona i segur que entén el català". "No li va donar la gana aquell dia que es parlés en català", ha sentenciat.