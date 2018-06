Lamela envia a judici Sandro Rosell per blanqueig de capitals i organització criminal

La jutge Carmen Lamela ha enviat a judici l'expresident del Barça Sandro Rosell; la seva dona, Marta Pineda; l'advocat andorrà Joan Besolí i tres persones més per delicte de blanqueig de capitals i organització criminal per l'operació Rimet. La magistrada considera acreditat que els investigats "formaven part d'una organització criminal" a través de la qual es van apropiar de fons de la Confederació de Futbol Brasilera (CBF) pels drets de retransmissió dels partits de la selecció. També que es van apropiar de quantitats procedents del contracte de patrocini de Nike amb la selecció brasilera de futbol.

En la seva interlocutòria de transformació a procediment abreujat –el que equival a processament–, la jutge explica que ha quedat "acreditat" que els sis investigats formaven part d'una estructura estable, d'acord amb un repartiment de rols prèviament establert per Sandro Rosell i amb la "inestimable intervenció" de Besolí.

La jutge es remunta a l'any 2006 i relata com el primer contracte, signat per Terra Teixeira amb una societat àrab domiciliada a les illes Caiman, buscava obtenir els drets de 24 partits amistosos de la selecció del Brasil. "Es va imposar a la compradora el pagament d'uns fons que es van apoderar en benefici propi Alexandre Rosell i Ricardo Terra Teixeira, en perjudici de la CBF", apunta la interlocutòria, que afegeix que Ricardo Terra Teixeira "rebria un total de 8.393.328 euros i Alexandre Rosell 6.580.000 euros, en els dos casos sense coneixement de la CFB i en el seu perjudici ".

La magistrada detalla totes les operacions dutes a terme pels investigats per donar aparença de legalitat. Segons apunta, ho feien des d'un entramat societari i transferències bancàries ordenades des de societats que pertanyien al grup empresarial saudita que figurava com a comprador. La jutge afegeix que acabaven en comptes d'Andorra en què figuraven com a signatures autoritzades Rosell i l'advocat andorrà Joan Besolí.

Pel que fa al contracte d'esponsorització signat per la CBF amb Nike, la jutge descriu totes les operacions realitzades des del 2008 al 2011 i que van culminar amb un ingrés de 5 milions d'euros en un compte andorrà vinculat a Rosell. Segons l'expresident del Barça, aquests diners eren la devolució a Terra Teixeira d'un préstec rebut el 2008. Per a la jutge aquesta explicació no s'ajusta a la realitat sinó que, com en l'operació de venda dels drets de retransmissió dels partits de la selecció brasilera, "va rebre diners de Nike en relació al patrocini de la selecció de futbol del Brasil, per mitjançar entre les dues parts, i va acabar en mans de Ricardo Terra".

Una vegada que s'ha conclòs la investigació, s'ha pres declaració a totes les persones investigades i testimonis, analitzat la documentació, les observacions telefòniques, així com les comissions rogatòries realitzades a diversos països, la magistrada considera que els fets investigats encaixen en els delictes de blanqueig de capitals. La jutge dona 10 dies al fiscal perquè sol·liciti l'obertura de judici oral o, si escau, sobreseïment.

Des de la defensa s'insistirà en la necessita d'enviar Rosell a una presó catalana, ja que Lamela havia justificat la seva presència a Soto del Real per facilitar els seus interrogatoris. La defensa de l'expresident del Barça va arribar a demanar en 10 ocasions la posada en llibertat provisional de Rosell, sense sort. Ara esperen que abans del judici sigui traslladat a una presó catalana.