"Lamentem que persones amb gran poder d’influència caiguin en provocacions”, diu l'Ajuntament de Cornellà sobre Piqué

L'Ajuntament de Cornellà ha fet un comunicat després de les paraules de Gerard Piqué en què després de la tornada dels quarts de final de la Copa del Rei va referir-se al rival del Barça com "l'Espanyol de Cornellà".

"La ciutat de Cornellà no vol veure’s atrapada en la ignorància d’una polèmica gratuïta que intenta discriminar i enfrontar ciutats, quan l’esport ha de ser una eina per educar i cohesionar la societat. Cornellà no vol interferir ni formar part de les disputes esportives només pel fet de ser una ciutat de primera que acull les instal·lacions d’un club de primera divisió", ha dit l'Ajuntament de Cornellà en un comunicat. El consistori ha afegit: "Considerem que a vegades, la supèrbia pot acabar sent grollera, impedint valorar correctament a les persones que formem part d’una comunitat de la qual ens sentim orgullosos i on treballem per fomentar el respecte i la igualtat", i ha conclòs: "Lamentem que persones amb un gran poder d’influència en la nostra societat, i sobretot entre els joves, com els jugadors de futbol caiguin en les provocacions i alimentin rivalitats i confrontacions d’aquest tipus"