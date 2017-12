L’any del creixement i del realisme

Malgrat que ara fa 18 dies Cornellà-El Prat va acomiadar el seu equip demanant la dimissió de Quique Sánchez Flores i alguna responsabilitat a la directiva, la perspectiva del temps farà recordar el 2017 com un any globalment força positiu per a l’Espanyol. D’entrada, perquè va liquidar l’històric deute amb Hisenda, una llosa que arrossegava des de la dècada dels 90, i que a l’arribada de Chen Yansheng a la presidència, el gener del 2016, era de 41,3 milions. També se’l recordarà com l’any en què va començar un enlairament esportiu que, per bé que encara no s’ha acabat de traslladar en els resultats esperats aquest començament de curs, és un fet, com ho demostra l’últim triomf contra l’Atlètic. Acabar vuitè la temporada després de batre el rècord negatiu històric a l’entitat de gols encaixats en Lliga evidencia l’evolució d’un equip que, per diferents motius, ha hagut d’ajornar el somni europeu, que queda ara sense data.

En la seva valoració de cloenda del 2016, Yansheng va demanar “temps i paciència” per obtenir els ambiciosos objectius marcats al full de ruta. Un any més tard, conscient que la Champions és tan llaminera com difícil d’assolir, l’empresari xinès no posa dates però insisteix a seguir el camí de manera pacient. El seu discurs, així com la nota -6- amb què va valorar els seus dos primers anys naturals de gestió, resumeixen en quin punt està el seu projecte: “Han sigut dos cursos d’aprenentatge, hem col·locat les bases i podem començar a créixer i desenvolupar-nos”.

L’economia marca la pauta

Els bancs, la UTE i Hisenda ja no són un problema per als comptes

Fins a l’arribada de Chen, un dels principals maldecaps de l’Espanyol eren els deutes i la baixa capacitat per generar ingressos. Això exigia, any a any, a veure els principals actius, o el que és el mateix, els millors actius, com a via per assegurar la supervivència d’un club que estava a punt de fer fallida. Tot plegat ja és història, un capítol negre d’una entitat que va tancar l’últim exercici amb el triple de beneficis que l’anterior. Encara són moderats -6,5 milions- però confirmen que la tendència és ascendent. L’Espanyol ha deixat enrere els deutes amb Hisenda, la unió temporal d’empreses (UTE) que va construir Cornellà-El Prat i unes quantes entitats bancàries, i ara té en Rastar el principal creditor que ofereix unes condicions molt més flexibles que els anteriors. Ara l’Espanyol ja no ha de vendre per necessitat, i pot retenir homes amb bon cartell com David López, Gerard Moreno i Aarón Martín. Qualsevol d’ells pot sortir-ne, però si ho fes seria per una xifra pròxima a la clàusula. Les rebaixes s’han acabat.

Perarnau, nou home fort

Ha reestructurat l’àrea esportiva, que continuarà experimentant canvis

En la seva anterior etapa al club, Òscar Perarnau s’havia convertit en un dels tresors més preuats de l’entitat perquè era capaç de renovar l’equip amb garanties any a any amb economies de guerra. Els diferents informes que Chen tenia d’ell així ho reconeixien, i per això no va dubtar gens a l’hora de repescar-lo atorgant-li un càrrec amb més responsabilitats que l’anterior: director general esportiu. Passaria a ser no només l’interlocutor directe entre l’àrea esportiva i el consell, sinó també l’encarregat de reestructurar un àmbit que no ha parat de viure canvis des de la seva entrada. Des del futbol formatiu al femení, passant per l’àrea mèdica, la secretaria tècnica i, esclar, el primer equip. Perarnau és una de les poques figures que generen plena unanimitat al club. La seva trajectòria l’avala, i el seu discurs en l’última junta d’accionistes, autocrític i demanant paciència, suposa un cop de mà per a una parcel·la esportiva força criticada.

Certament, els resultats d’aquesta temporada no són els esperats: a quatre punts d’Europa i a cinc del descens. O, el que és el mateix, amb possibilitats intactes d’acabar el curs amb bon peu, tot i que encara queda molta feina per fer. El canvi de rumb de Quique, que després del partit del Girona va revolucionar l’equip, castigant qui menys rendia, sembla una sacsejada suficient, almenys, perquè l’Espanyol respiri amb aire nou unes quantes jornades. Si més no, per trencar amb la previsibilitat crònica que feia jornades que patia. No li faltava raó al tècnic quan es queixava de promeses incomplertes: a l’estiu se li van prometre unes inversions en fitxatges que, arran de les recomanacions del govern xinès de reduir les inversions en partides com el futbol, no s’han pogut complir. Però tampoc és menys cert que el preparador madrileny tenia força alternatives dins la plantilla i que, fins fa dues setmanes, es negava ni tan sols a tenir en compte. El tècnic manté el crèdit intacte però ara mateix no és gens clar si complirà el seu tercer any de contracte al club.

Projeccions per al 2018

Europa i augmentar els socis, les principals tasques pendents

El regust d’aquestes festes serà positiu a Cornellà després de l’impecable triomf contra un Atlètic que arribava invicte, i que pot suposar un punt d’inflexió. Una victòria que omple de moral i d’autoestima un equip que començarà el 2018 amb una eliminatòria de Copa contra el Llevant, a priori assequible. La Copa ha de servir com a motor per rellançar els menys habituals i rendibilitzar inversions de pes com les de Diego López i Naldo. Els quatre partits del gener (Màlaga, Athletic, Sevilla i Leganés) permeten ser optimistes a l’hora de fer un salt en la classificació. Si no es fa, s’esfumarien una bona part de les opcions d’acabar el curs per segon any seguit entre els vuit primers. El 2017 es tancarà amb 16 victòries, 10 empats, 15 derrotes, 46 gols a favor i 51 en contra: xifres que demostren que encara hi ha un bon grapat de clubs per damunt. Tot i que aquest any l’Espanyol hagi demostrat que és capaç d’empatar amb el Sevilla, la Reial Societat, l’Athletic i el Vila-real, i de guanyar el Celta i l’Atlètic, amb projectes més fets. Un altre repte és arribar als 30.000 socis, una fita que encara és lluny perquè actualment amb prou feines se superen els 27.300. Més preocupant és la baixa assistència a l’estadi, l’únic de Primera que no arriba a la meitat d’ocupació: un 43,8%. La falta d’un salt esportiu encara més gran i els horaris són alguns dels factors que expliquen la deserció a les grades el 2017 l’Espanyol haurà jugat 18 partits entre dilluns i divendres, i 23 en cap de setmana, 10 dels quals a casa i 13 a fora. Un dels capitans, David López, marca la línia: “Podem aspirar a coses grans. No sé en quant de temps, però si l’entitat continua així, pas a pas i en línia ascendent, anirem a més”. El 2018 exigirà un salt més gran.