Joan Laporta torna a Luz de Gas

"Aquesta parella es van conèixer aquí fa 15 anys i ja han fet feina", diu amb una rialla Fede Sardà al veure una família amb dues nenes que arriba a la sala Luz de Gas. "Vinc a recollir butlletes, m’he fet voluntari de Laporta", explica el Marc, el pare, mentre saluda el director de la històrica sala barcelonina: "Li dec la vida, tu, gràcies a ell la vaig conèixer", afegeix abans de marxar amb un feix de butlletes. I Sardà, amb una rialla, s’emociona una mica. "Mira que han passat coses maques, eh? Aquests dos es van conèixer una nit de Nadal. I mira ara... portem tancats des del març. Sort que ara podem tenir una mica de vida amb el Barça", explica mentre, de fons, sona una cançó de Pharrell Williams. Per uns dies, la sala Luz de Gas torna a tenir vida, ja que s’ha convertit en un dels punts de recollida de signatures de la precandidatura de Joan Laporta. L’expresident de moment no hi ha passat, ja que la seva agenda és complicada, però la seva imatge ha tornat a aquesta discoteca, que s’ha sumat a la llista de locals que han obert les portes a alguna de les precandidatures. La de Laporta en té més de 300. "Tenim tants voluntaris que ha calgut que alguns es dediquin a formar els nous voluntaris, estem contents", expliquen des de la precandidatura.

Recollida de signatures a @LuzdeGasClub , tots els dies feiners entre les 17h i les 20h, amb la música del gran Dj Fede Sardà 🎧 #LaportaPresident #djfedesarda #recollidasignatures pic.twitter.com/VNJAOc5n07 — Luz de Gas (@LuzdeGasClub) December 28, 2020

Després de sorprendre amb la pancarta publicitària a Madrid, la candidatura de Laporta ha sorprès de nou amb Luz de Gas, la sala on el 2009 va celebrar un triomf contra el Reial Madrid ruixant-se amb cava. "Pensava que era una innocentada, però he vingut per veure si era cert que el Jan recull signatures aquí", diu el Francesc, soci des de l’any 1982, mentre dona la seva signatura. Si en el seu moment sectors del barcelonisme van criticar Laporta per aquelles imatges, ara la reacció de molts socis és positiva, al veure com, amb un toc d’humor, Laporta torna simbòlicament a Luz de Gas. "Luz de Gas és conegut per tothom, però, després d’aquella nit amb el Jan, ens coneixen a Despeñaperros o al Japó", explica el Fede, mentre s’encarrega ell mateix de la música amb una taula de so. El punt de recollida fa dos dies que està obert i de tant en tant hi va un dels DJ de la sala, de manera voluntària, a punxar-hi música. "Està en ERTO, com tota la gent de la sala. Si depengués de mi, tindria una barra aquí per posar chupitos a la gent, però no ens deixen", bromeja, mentre veu com arriben més socis per signar.

"Aquesta és la casa del Jan. Ja va ser on es van fer reunions de l’Elefant Blau. Aquí es va inflar el globus en forma d’elefant", explica Sardà recordant la plataforma opositora a Núñez en què el nom de Laporta va començar a sonar dins del barcelonisme. "El seu caràcter transmet il·lusió. I el que ens cal a tots és això, algú amb il·lusió, amb energia", afegeix el director de la sala, que prepara una festa final per al dia 8 de gener, quan farà una exhibició de tenis taula on portarà campions d’Europa. "I jo també jugaré. Soc campió d’Espanya de més de 50 anys", explica amb la seva vitalitat, mentre fa plans per tornar a obrir la sala "al setembre, si tot va bé". De moment, Luz de Gas obre les portes a la tarda per Joan Laporta. I de feina no els en falta, ja que el ritme de recollida de signatures és alt. I els voluntaris de Laporta ho saben. L’expresident, de moment, sembla que va per davant dels altres precandidats.