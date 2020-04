Laporta afirma que li faria "il·lusió" tornar a guanyar la Champions amb Messi

L'advocat Joan Laporta assegura que anunciarà "abans de finals d'any" si decideix o no presentar-se a les eleccions a la presidència del club, inicialment previstes per a l'estiu del 2021. Tal com va fer fa uns dies durant una entrevista amb el canal Gol, Laporta ha afirmat avui a Deportes Cuatro que manté la il·lusió i té "un projecte de futur".

Laporta admet que està reunint "un grup de persones", de la seva confiança, "professionals, amb experiència", però que encara no ha decidit si farà el pas. L'advocat, president del Barça del 2003 al 2010, quan va començar a brillar Lionel Messi, afirma que li agradaria viure l'última etapa futbolística de jugadors com l'argentí. "Em fa molta il·lusió gestionar aquest període, em veig amb ells guanyant la Champions i la Lliga", insisteix Laporta, que ha fet broma recordant que en la seva etapa "els madridistes no en van guanyar ni una [Champions]". Pel que fa al futur de Messi, Laporta ha dit que "no tindrà problemes" per renovar, tot i que entén que com a capità estigui molest. "Si fos jugador del Barça, tampoc estaria gaire content", ha afirmat.

Quan falta una mica més d’un any per al final del mandat, l’empresari granollerí Víctor Font és qui ha anunciat que vol presentar-se per fer “foc nou”. Font, CEO de l’empresa Delta Partners i accionista del diari ARA, fa temps que fa propostes perquè necessita ser conegut per la massa social barcelonista. Laporta s'ho pensa, mentre la directiva, un cop ha sortit Emili Rousaud, continua sense candidat continuista.

L'empresari Jordi Roche continua sense anunciar si es presenta. Roche, president de la Federació Catalana de futbol en el passat, s'ha trobat amb molta gent, però no vol liderar un projecte continuista de la junta, ja que preferia iniciar el seu projecte, amb gent de diferents sensibilitats dins del barcelonisme.