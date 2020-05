Laporta: "Treballo per presentar-me a les eleccions del Barça"

Joan Laporta sembla cada cop més a prop de ser precandidat a les eleccions del 2021 a la presidència del Barça. En una conversa amb el programa de televisió Tot es mou de TV3 ha dit: "Treballo per presentar-m'hi. Ja he sigut president i em fa il·lusió tornar a ser-ho. La situació al Barça el 2021 serà dramàtica i l'haurem de revertir. Estic treballant amb la meva gent de confiança, empresaris i persones de prestigi". Els últims dies, l'advocat ja havia explicat que serà abans de finals d'any quan confirmarà si oficialitza o no una candidatura.

L'expresident del 2003 al 2010 també ha explicat que li agradaria tornar a fitxar com a tècnic Pep Guardiola, però que aquesta decisió no depèn només d'ell, i veu Xavi Hernández com a futur entrenador del Barça. "El que m'agradaria és el retorn de Guardiola. Però tots sabem que és una decisió molt personal. Xavi ja està fent d'entrenador i és ell qui decidirà quan és el moment ideal per ser l'entrenador del Barça. Dirigir companys que has tingut no deu ser fàcil. Ell sabrà quan és el moment".

Quan falta una mica més d’un any per al final del mandat, l’empresari granollerí Víctor Font és l'únic que ha anunciat fins ara que vol presentar-se per fer “foc nou”. Font, CEO de l’empresa Delta Partners i accionista del diari ARA, fa temps que hi treballa i aquests dies ha fet una trobada virtual amb més de 200 barcelonistes fent servir l'aplicació Zoom.

L'empresari Jordi Roche continua sense anunciar si s'hi presentarà. L'expresident de la Federació Catalana de Futbol s'ha reunit amb molta gent però no vol encapçalar un projecte continuista de la junta, perquè preferiria tenir el seu amb gent de diferents sensibilitats dins el barcelonisme. De fet, ara mateix a la junta no hi ha cap candidat visible, un cop va plegar el que havia de ser el delfí de Bartomeu, Emili Rousaud.