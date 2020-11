Laporta, un pas endavant benvingut

Amb el pas endavant de Joan Laporta, l’escenari electoral queda definit. I més, si Joan Rosell decideix no presentar-se, espantat com sembla pels números d’un club ofegat econòmicament. I si d’alguna cosa hauria d’entendre Rosell, expresident de la CEOE i de Foment del Treball, és precisament d’economia. De futbol, ignoro si en sabia tant, perquè no farà el pas i no el podrem veure fer campanya. Un gest sincer, que evidencia, tal com va passar amb Jordi Roche, que la situació del Barça és desesperada. Alguns dels noms que haurien tingut opcions de passar el tall han decidit ni iniciar la cursa.

Costa de processar-ho, de fet. El futbol és un món que mou milions d’euros però en què la major part del temps es parla de la pilota. I gran com s’ha fet el Barça, bona part de la seva afició no s’acaba de creure que hi hagi risc de fallida econòmica. Tampoc creia l’afició de la Juve que els enviarien a Segona per moviments a l’ombra il·legals. O els aficionats del Glasgow Rangers, el Fiorentina o el Nàpols, entre d’altres, que el seu club faria fallida econòmica, com va passar. El Barça s’hi juga molt, en aquestes eleccions. I més que fer volar coloms parlant de Neymar, caldria centrar el debat en el model; en les mesures que caldrà prendre.

Per això és una gran notícia el pas endavant de Joan Laporta. Calen unes eleccions exigents, amb bons debats sobre com sortir d’aquest forat. Que empresaris com Victor Font i Joan Laporta decideixin seguir endavant ens diu que més enllà de les seves capacitats, estimen el club i volen ajudar ara que toca. Volen jugar-se el prestigi, els diners i la salut per aixecar de nou el Barça. Respectant tots els precandidats, molts d’ells semblen descartats de sortida. En algun cas costa d’entendre el que els empeny a fer el pas, sense opcions. La fama, potser? En altres, sembla un preciós gest d’amor de bons barcelonistes. Hi ha una mica de tot. Com aquells que no pots oblidar que estaven fins fa poc dins de la junta que ha deixat el club com l’ha deixat. No tot ho amaga el covid-19. La pandèmia ha afectat tots els clubs, i l’únic que està com està és el Barça, afectat per una doble crisi. La de la mala gestió i la del coronavirus. Amb Laporta, Font ja no és el gran favorit. Guanyarem en debats on els candidats hauran de demostrar com volen ajudar un club que ha quedat ben tocat. Que s’estimen el Barça ho han demostrat. Han decidit arriscar-se, no com altres, per ajudar el club.