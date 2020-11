Laporta: "Tenim un pla per retornar el Barça a la primera línia mundial"

Joan Laporta salta a l'arena electoral. L'expresident del Barça (2003-2010) i excandidat a les eleccions del 2015 –les que va guanyar Bartomeu– torna a ser una opció per governar la institució blaugrana després dels comicis previstos per al 24 de gener del 2021. Laporta ha escenificat el pas endavant en un acte multitudinari al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Amb mascaretes, gel hidroalcòholic, distàncies de seguretat i una cançó en bucle anomenada Estimem el Barça, lema de la seva campanya, Laporta ha començat a explicar el projecte que té per intentar recuperar la presidència de l'entitat.

"Estimo el Barça, estimo el club, La Masia. Vull ser president perquè tinc l'experiència i la passió necessàries per aplicar els canvis que precisa el club. Tenim un pla per retornar-lo a la primera línia mundial. No podem deixar-nos portar per les inèrcies", ha introduït Laporta, que abans d'iniciar la roda de premsa, aprofitant la seva presència a Sant Pau, també ha aplaudit la tasca del personal sanitari durant la pandèmia de covid-19 i ha recordat els centenars de socis del Barça que han mort durant la pandèmia. Així mateix, ha agraït el suport del Primavera Sound a la seva candidatura. De fet, un dels artistes de la discogràfica del festival barceloní, Ferran Palau, ha ofert música en directe.

"Agafar la maleta i sortir a vendre"

En un discurs inicial que s'ha estès durant uns minuts, Laporta ha repassat els aspectes que anirà desenvolupant a mida que passi la campanya. Ha fet esment a Cruyff, mite blaugrana i un dels seus grans valedors quan va ser president, i ha volgut subratllar la transversalitat del govern que té ganes d'implantar: "Al nostre Barça hi cabrà tothom. No és incompatible defensar els valors de Catalunya amb respectar la sensibilitat de milions d'aficionats a tot el món". Sobre un altre dels assumptes que més preocupa als socis a les portes dels comicis, Laporta ha tirat de missatge optimista: "Treballarem per la recuperació econòmica de l'entitat. Hem estudiat la situació i és dramàtica, però la revertirem amb esforç i treball. Ens haurem d'arremangar, agafar la maleta i sortir a vendre. Hem de generar ingressos. Tenim un pla de xoc detallat que us presentarem a mida que avanci la campanya. Haurem d'administrar bé els nous ingressos que tindrem".

651x366 Joan Laporta presenta la seva candidatura / Albert Gea / REUTERS Joan Laporta presenta la seva candidatura / Albert Gea / REUTERS

Ja en roda de premsa, ha anat responent sobre diferents fils de l'actualitat blaugrana i de la precampanya.

El futur de Messi al club. "Ningú pot tenir dubtes sobre l'estima que Messi té pel Barça. No he parlat amb ell d'aquests temes. No seria convenient parlar-hi sense poder tenir facultats per decidir. Per això han de passar les eleccions. Espero tenir la confiança dels socis i segur que parlarem. El que sí que insisteixo que el Leo estima el Barça. Ell no marxarà mai per diners. Els jugadors necessiten un tracte gairebé familiar. I segur que serà el primer en entendre la situació que viu el club".

No parla de fitxatges. "Seria una falta de respecte als excel·lents de jugadors del primer equip parlar de fitxatges. La millor recomanació és no destorbar la plantilla. Tenim plans en aquest sentit, però desestabilitzaríem la gestió del vestidor. A més, primer preferiria veure què tenim a casa".

Unitat del barcelonisme. "Unitat no vol dir unitarisme. Els presidenciables són benvinguts i legítims. Jo en tinc moltes ganes. Que hi hagi molts aspirants reforça la naturalesa democràtica del club. Espero que després de les eleccions anem tots junts i estiguem a l'altura de les circumstàncies complicades que hi ha".

El pacte salarial, una fugida endavant. "L'acord de la gestora imagino que l'haurà d'aprovar el nou president. La gestora només pot administrar. Tirar a bola endavant i que hagi de ser la propera junta la que pagui... M'agradaria revisar l'acord si guanyo les eleccions. Segurament la situació dramàtica del club a nivell econòmic el demana, però no voldria que la gestora s'extralimités".

Les eleccions del 2015. "M'hi vaig presentar a l'últim moment perquè em van animar a fer-ho. La meva sorpresa va ser treure més de 15.000 vots en el pitjor escenari possible [Bartomeu va guanyar després d'un triplet]. I aquí estic un altre cop. S'ha de ser valent per assumir aquest repte. M'agrada veure que estic rodejat de gent que el vol assumir".

Nous ingressos. "Ingressarem molt menys del que està pressupostat. La situació és complicada, però tenim la possibilitat de generar nous ingressos en el terreny digital. El Barça Corporate, l'Espai Barça, les noves competicions... Tot això pot representar nous ingressos i els haurem d'administrar bé".

La mala gestió de Bartomeu. "No tot ha vingut pel coronavirus. Ve del 2016 per no haver pres les decisions correctes. Es van ingressar diners i es van gastar en operacions que potser no calien. ¿Una acció de responsabilitat? Tinc la voluntat de tirar endavant i no posar el retrovisor. Tinc moltes energies".

Confiança en Koeman. "El Ronald té contracte i hem d'estar predisposats a que ho faci bé. No ha tingut una papereta fàcil. En el cas de Xavi, me l'aprecio molt des de la meva època de president. Ha de ser referència del futur del Barça. En sap molt de futbol i vol enfocar la seva vida al futbol. No he parlat amb el Xavi de cap projecte esportiu, ja veurem què passa".

El paper de la dona al Barça. "Hem de millorar qüestions tan sensibles com la igualtat de gènere. Les dones estaran presents a la junta, al cos executiu del club i a veure si podem promocionar encara més el futbol femení".

Descarta pactar amb Víctor Font. "A aquestes alçades, els pactes són gairebé impossibles. Cada aspirant té el seu projecte. No veig factibles aliances amb altres candidats".