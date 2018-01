Laporte ja és jugador del Manchester City

El Manchester City ja ha abonat a la seu de la Lliga de Futbol Professional la clàusula de rescissió d'Aymeric Laporte i, per tant, ha tancat el seu fitxatge per les pròximes sis temporades. Els advocats que representen el club anglès s'han desplaçat a Madrid aquest dilluns al matí per a dipositar els 65 milions d'euros que vénen reflectits en el seu contracte. És el fitxatge més car de la història dels 'citizens' i el segon defensa més car de la història del futbol, només superat per Van Dijk (85 milions, al Liverpool).

El central francès va passar el diumenge el reconeixement mèdic després de fer-se unes proves analítiques el dissabte. Laporte, que serà presentat aquest dimarts a Manchester com a nou jugador del conjunt dirigit per Pep Guardiola, ha volgut expressar a través de la web de l'Athelic el seu agraïment al club basc: "Vaig arribar sent un adolescent i aquí m'he format com a persona i com a futbolista. La meva sortida, davant d'un nou repte en la meva carrera professional, no vull que sigui un adéu, sinó un fins aviat".