Larkin condemna el Barça mentre Heurtel fa les maletes (86-79)

Segona derrota seguida del Barça a l'Eurolliga. Un mal tercer quart ha condemnat l'equip contra l'Anadolu Efes Pilsen, on han brillat Larkin, Simon i Micic. Aquesta quarta desfeta (86-79) entrega el liderat de la màxima competició al CSKA de Moscou. El dia 30, després d'afrontar el clàssic a l'ACB contra el Reial Madrid, el Barça visitarà el Bayern Munic, el seu immediat perseguidor a la classificació continental.

Tot i que ha començat amb un parcial favorable de 0 a 7, l'equip de Sarunas Jasikevicius ha caigut merescudament al Sinan Erdem d'Istambul. El primer quart ha sigut de domini culer (18-24) gràcies a la direcció de Nick Calathes (cinc punts i quatre assistències abans del descans) i a l'encert anotador de Nikola Mirotic (onze punts i catorze de valoració en els primers 20 minuts). Al segon parcial, però, l'Efes ha reaccionat de la mà del seu millor home, Shane Larkin (vuit punts abans del descans), i de Kruno Simon, autor de tres triples abans de la mitja part que han ajudat els turcs a arreglar el seu mal començament (25-19 al segon quart) i han retratat certa deixadesa del Barça en defensa.

La segona meitat ha arrencat al compàs de Larkin, rapidíssim en les entrades a cistella. El base nord-americà ha imposat la seva llei contra l'equip blaugrana, que ha fallat situacions clares a l'ampolla i ha patit per tancar el rebot. A Eurolliga, concedir surt car. Així, l'Efes ha arribat als deu punts d'avantatge després d'una falta antiesportiva d'Adam Hanga a l'omnipresent Larkin i d'un triple de Vasilije Micic. La banqueta del Barça ha intentat reaccionar amb un temps mort, però no ho ha aconseguit. És més, tres triples seguits de Larkin, Simon i l'exbalugrana Moerman han ampliat la renda favorable per al conjunt otomà fins als 14 punts al còmput del tercer quart (25-11).

L'últim i definitiu parcial ha començat amb una tècnica a Jasikevicius que ha fet presagiar una nit encara més dura per al Barça. No obstant això, l'equip català ha augmentat la intensitat en defensa, redoblant les ajudes per aturar Larkin (23 punts, 37 de valoració), i ha remat per travessar la barrera psicològica dels deu punts de desavantatge. El tempo de Calathes i la superioritat física de Higgins ha fet somiar els blaugranes amb la remuntada, però a l'hora de la veritat han faltat encert i cap fred per aprofitar les imprecisions de l'Efes, que ha arribat a acumular cinc atacs sense anotar. El Barça s'ha posat a quatre punts a falta de dos minuts per al final, si bé ha confirmat la seva segona derrota seguida a l'Eurolliga (86-79).

Heurtel, pendent de la seva sortida

No ha disputat el partit Thomas Heurtel, que malgrat viatjar a Turquia no s'ha canviat. El base francès tampoc va jugar el derbi de diumenge contra la Penya al Palau Blaugrana. És a punt de deixar l'equip a mitja temporada per marxar precisament a Istambul. No a l'Anadolu Efes, sinó al Fenerbahçe, que compensaria el fitxatge d'Heurtel enviant Westermann, un altre base gal, al Palau Blaugrana.