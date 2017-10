L’art d’aïllar les davanteres rivals no frena la sagnia

“Desactivats” i “lligats de mans a la teranyina” són dos dels titulars utilitzats en diferents balanços de la premsa donostiarra, que coincideix en la bona labor de la defensa periquita per explicar i resumir el que va donar de si el Reial Societat-Espanyol. Uns termes que serien perfectament vàlids per descriure altres duels disputats pel conjunt blanc-i-blau aquest curs, especialment en els partits contra el Sevilla, el Vila-real o el Celta. En aquests mateixos quatre partits del curs passat, els periquitos només van sumar un punt, mentre que aquesta temporada n’han obtingut sis. Uns punts de valor que serveixen de reforç moral i que, per descomptat, no han arribat de casualitat.

En el creixement que viu l’equip amb Quique Sánchez Flores, la defensa hi té un pes cabdal. Les xifres donen la raó al tècnic: només Barça i Madrid han aconseguit marcar més d'un gol als blanc-i-blaus. Malgrat que el curs passat va millorar força els registres del 2015-16, el tècnic madrileny va detectar que encara hi havia marge de millora. Concretament, en l’origen dels gols encaixats, però no per la forma, sinó pels autors: 31 dels 50 gols rebuts (el 62%) els van firmar davanters, per només 13 de migcampistes (26%), quatre de defenses (8%) i dos en pròpia porteria (4%). Fet l’anàlisi, calia buscar un antídot: aïllar les davanteres rivals perquè participessin i rematessin el menor possible.

El preparador madrileny ho explicava així abans de jugar contra el Deportivo: “Sabem on i com hem de defensar. Reduint els espais, reduïm les seves capacitats: va passar amb Bakambu, Bacca, Aspas o Maxi Gómez”. Per a Quique, aquesta era una “senya d’identitat força clara” dels seus homes, que amb ell treballen força les diferents zones de pressió per desconnectar als rivals. A Anoeta, van començar i atacar pressionant alt, incomodant la sortida des de darrere dels donostiarres, però durant força minuts van acusar un replegament excessiu.

Un gran Pau no evita encaixar gols

I tot i que la Reial va apretar, el cert és que, menys Oyarzabal, els altres dos davanters van passar força desapercebuts per la bona labor defensiva dels blanc-i-blaus. Aquest curs, l’Espanyol només han rebut 5 gols procedents de davanters, i quatre d’ells van ser contra el Barça (tres de Messi i un de Suárez). L’altre el va firmar Pione Sisto, del Celta. Els altres gols han arribat firmats per migcampistes (5) o centrals (3). Puntes com Muriel, Guerrero, Aspas, Maxi, Bakambu, Bacca, Lucas Pérez, Cristiano Ronaldo o Willian José van quedar sense marcar-se davant dels blanc-i-blaus. A més, la majoria d’ells van intervenir i rematar per sota de la seva mitjana en Lliga (només Muriel, Messi, Suárez, Oyarzabal i Willian ho van fer més cops).

I tot plegat, gràcies a un sistema defensiu ple d’ajudes que evita, com va passar el curs passat, fer faltes: només n’ha comès 112 (12,4 per partit), sent el setè millor equip en aquest registre. La teranyina sembla efectiva pels davanters, però no per tot el poder ofensiu dels rivals: Pau ha rebut ja 12 dianes, i només en dos partits ha quedat amb la porteria a zero, però tot i això, és el segon porter de la Lliga amb més aturades (38, només superades per les 39 de Chichizola), i està sent un dels protagonistes positius d’aquest inici de curs. Quique encara té feina per fer.