L'atleta Justin Gatlin, esquitxat de nou pel dopatge

260x366 Justin Gatlin participant als Mundials d'atletisme celebrats a Pequín al 2015 / SRDJAN SUKI / EFE Justin Gatlin participant als Mundials d'atletisme celebrats a Pequín al 2015 / SRDJAN SUKI / EFE

El campió del món dels 100 metres llisos, Justin Gatlin, està involucrat, de nou, en una investigació relacionada amb el dopatge. La Unitat d'Integritat en l'Atletisme ha anunciat que revisarà el cas, que implica principalment el mànager de l'atleta nord-americà, Robert Wagner, i el seu entrenador, Dennis Mitchell, i que ha destapat el diari britànic 'Daily Telegraph".

L'escàndol s'ha fet públic arran que dos periodistes del diari es fessin passar per representants d'una productora cinematogràfica que, suposadament, havia d'entrenar un actor com a atleta. Per fer-ho, la suposada productora va contactar amb l'equip de Gatlin. L'exatleta i fins ara entrenador del nord-americà, Dennis Mitchell, i el seu agent, Robert Wagner, van contestar afirmant que l'ús de substàncies prohibides està molt estès i es van oferir, per 213.000 euros, a aconseguir testosterona i hormona del creixement per a l'actor. En la conversa enregistrada pel diari, l'equip de Gatlin també revelava que l'atleta nord-americà prenia substàncies per millorar el rendiment.

Justin Gatlin no ha trigat a reaccionar i mitjançant un escrit a Instagram ha negat totalment les acusacions. A més, el velocista ha anunciat que ha acomiadat el seu entrenador i que el denunciarà per aquestes declaracions.

Cal recordar que Gatlin ja va ser suspès per l'ús de substàncies antireglamentàries els anys 2001 i 2006. El mateix atleta va reconèixer posteriorment les seves infraccions. En els passats Mundials de Londres, el velocista va assegurar que portava 5 anys allunyat del dopatge.