Laura Orgué dona el cop a Livigno

Laura Orgué ha guanyat la Livigno SkyMarathon després d'una batalla increïble amb Sheila Avilés, que ha entrat a tan sols 34 segons d'ella després que les dues s'avancessin mútuament durant el tram final. Les dues atletes catalanes de RSM Spain han sigut les grans protagonistes de la tercera prova de la Copa del Món en un duel que s'ha decidit al final. La tercera posició ha sigut per a l'italiana Elisa Desco.

"Avui m'he sentit molt bé, però he hagut de lluitar mentalment quan en l'última pujada ens hem equivocat i la Sheila m'ha avançat", ha dit la barcelonina Laura Orgué. "He gaudit moltíssim. És una carrera molt tècnica amb molta escalada. M'he sentit molt bé durant tot el recorregut. La Laura és molt forta, m'ha avançat a l'última baixada i no he pogut superar-la", ha replicat la igualadina Sheila Avilés.