L’autèntic sant del partit es deia Ter Stegen

El més habitual és que les victòries del Barça s’expliquin pel bon joc col·lectiu de l’equip o per les individualitats de futbolistes atacants com Leo Messi o Luis Suárez. Contra l’Athletic Club, però, no va ser així. El nom propi del partit va ser Marc-André ter Stegen. Amb cinc aturades, dues d’elles de gran mèrit, va permetre que els blaugranes arribessin vius a la recta final i poguessin marxar de San Mamés amb tres punts que valen or.

Tres anys després d’arribar al conjunt blaugrana, i amb 25 primaveres a l’esquena, el porter està vivint el seu millor moment sota els pals. Ter Stegen ha assolit un nivell de maduresa i de confiança que l’ha convertit en un dels millors porters de l’actualitat. Com a dada, encapçala la llista dels menys golejats de la Lliga amb només tres dianes en contra -fins ahir empatava amb el porter del Leganés, Iván Cuéllar-. A Europa, només porters com David de Gea (Manchester United), amb quatre gols en contra, i Alisson Becker (Roma), amb cinc gols rebuts, s’acosten als seus registres.

“Ter Stegen està a un grandíssim nivell. Gran part de la victòria és seva. Ha sigut providencial en tot moment, però sobretot en els dos moments clau. Estem contents de tenir-lo, tant de bo segueixi així”, deia Sergio Busquets als micròfons de Movistar Partidazo. El migcampista de Badia no tenia més que paraules elogioses per al seu company. No era només una formalitat, les estadístiques també confirmen el bon moment de forma del futbolista alemany. Aquesta temporada ha fet 37 aturades de mèrit, d’aquelles en què el rival ja cantava gol. D’aquestes, 17 han sigut amb 0-0 al marcador.

A San Mamés, per exemple, va començar la seva actuació magistral aturant una rematada de cap d’Aduriz al quart d’hora de joc. Però la primera gran intervenció va ser tot just un minut després, quan el propi Aduriz va quedar sol davant seu. D’una revolada, va treure la cama per evitar el que hagués pogut ser el primer gol del partit per al conjunt basc. Aleshores encara no s’havia mogut el marcador.

Ter Stegen va seguir amb la seva bona actuació, manant al darrere, sent segur en les centrades i ben coordinat amb la defensa. No va fallar en dues rematades d’Iñaki Williams i Aduriz, però faltava l’actuació estrella, a falta de cinc minuts per acabar. Un córner al primer pal que va poder rematar Aduriz. San Mamés ja començava a celebrar el gol quan, de sobte, va aparèixer el braç del porter per refusar la pilota i evitar l’empat. Poc després, Paulinho faria el gol de la sentència per al Barça. “Hem fet un bon partit i una bona segona part, però Ter Stegen ha fet parades molt bones”, lamentava Iturraspe.

Titular indiscutible a la Lliga i a la Champions, el Barça pot presumir de tenir un dels porters de moda del futbol europeu i mundial. Un requisit indispensable per poder aspirar a tots els títols.