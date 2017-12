Lazarev frustra la remuntada de l'Atlètic Barceloneta (7-7)

L'Atlètic Barceloneta ha deixat escapar a la Piscina Sant Sebastià contra el Dinamo de Moscou dos importants punts a la Lliga de Campions en empatar (7-7) un partit que no ha sabut rematar després d'arribar a l'últim quart amb avantatge (6-5).

Nikolay Lazarev, màxim golejador del duel amb quatre dianes, ha aixecat els russos quan semblaven lliurats després de veure com els barcelonins capgiraven un partit que perdien al descans per dos gols (3-5).

L'atacant esquerrà rus ha marcat dos gols que han situat el Dinamo un per sobre (6-7) a quatre minuts del final. L'Atlètic Barceloneta ha empatat a 4:30 de la conclusió amb un gol d'Alberto Munárriz, però no ha trobat un llançament clar per desfer la igualada en el seu últim atac.

Com ja va passar a la pista del JUG Dubrovnik en la jornada anterior, l'equip de Chus Martín no ha tingut una bona arrencada de partit. Ivan Nagaev ha marcat en el primer atac del partit i els russos se n'han anat fins al 0-3 amb un nou gol, de penal, de Nagaev i el primer de Lazarev.

Felipe Perrone ha aprofitat una superioritat per deixar el marcador al final del primer quart en 1-3. Precisament, no han sabut aprofitar les moltes situacions de superioritat els barcelonins per capgirar el partit abans del descans. Aquesta ha sigut una de les claus per no poder sumar el triomf.

En el segon quart els barcelonins han tornat al seu rival el parcial de 3-0 amb dos gols de Blai Mallarach (3-3, minut 14). No obstant això, dues dianes, de Latypov -en rematar un rebuig- i Lazarev, han permès al Dinamo de Moscou anar-se'n al descans amb avantatge (3-5).

L'Atlètic Barceloneta ha sigut l'amo i senyor del tercer quart davant un rival que ha perdut la intensitat i l'encert del primer temps i ha notat molt l'absència del lesionat Dusko Pijetlovic, la seva gran estrella.

Un gol d'Alberto Munárriz a 36 segons del final del quart ha donat el primer avantatge als barcelonins (6-5), però en l'últim període ha permès llançaments clars a Lazarev i no ha tingut sort en els seus últims atacs amb el marcador igualat.