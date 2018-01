LeBron James es converteix en el jugador més jove a arribar als 30.000 punts a la NBA

260x366 LeBron James rebent el reconeixement del públic per haver arribat als 30.000 punts / GETTY LeBron James rebent el reconeixement del públic per haver arribat als 30.000 punts / GETTY

Aquesta matinada, LeBron James ha arribat als 30.000 punts anotats a la NBA. D'aquesta manera, el jugador nascut a Akron (Ohio) s'ha convertit en el setè màxim anotador de la història de la competició. I ho ha fet batent un altre rècord, el de jugador més jove a assolir aquesta fita. James ha superat aquesta barrera amb 33 anys i 24 dies, amb la qual cosa ha avançat l'estrella dels Lakers Kobe Bryant, ja retirat, que ho va fer amb 34 anys i 104 dies.

El jugador dels Cleveland Cavaliers arribava al duel d'aquesta matinada contra els San Antonio Spurs, que per segon partit consecutiu no han pogut comptar amb Pau Gasol lesionat, amb la necessitat d'anotar 8 punts per assolir l'efemèride. LeBron ho ha aconseguit tot just quan quedaven menys de 2 segons per acabar el primer quart, amb un llançament en suspensió. Finalment, però, els Cavaliers han sortit derrotats de la seva visita a la pista texana per 114-102.

La llista de màxims anotadors de la història de la NBA està encapçalada per Kareem Abdul-Jabbar, amb 38.387 punts, seguit per Karl Malone, amb 36.928; Kobe Bryant, amb 33.643; Michael Jordan amb 32.292; Wilt Chamberlain, amb 31.419, i el jugador alemany Dirk Nowitzki, amb 30.837, que juntament amb James segueix en actiu.