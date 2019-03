El jove Leclerc demana pas amb la seva primera 'pole' a la F1

Aires de canvi a la Fórmula 1. Amb tot just 21 anys, el jove monegasc Charles Leclerc (Ferrari) sortirà primer aquest diumenge al Gran Premi de Bahrain, segona prova del Mundial, gràcies al fet que ha volat al circuit de Sakhir en una jornada d’entrenaments oficials en què Ferrari va reaccionar després de la primera prova de la temporada.

Leclerc va cobrir els 5.412 metres de la pista de Bahrain en 1 minut, 27 segons i 866 mil·lèsimes, 294 mil·lèsimes menys que el seu company, l’alemany Sebastian Vettel, que sortirà al seu costat des de la primera fila. Els dos pilots de Mercedes, l’anglès Lewis Hamilton –tercer, a 324 mil·lèsimes– i el finlandès Valtteri Bottas, líder del Mundial, que ha sigut quart, arrencaran des de la segona fila.

Si al GP de Melbourne, el primer de la temporada, els Mercedes van ocupar les dues primeres posicions i el finlandès Bottas va guanyar i va quedar davant de Hamilton, el vigent campió del món, a Bahrain sembla arribar la reacció de Ferrari, que ni tan sols va fer pujar al podi a cap dels seus dos pilots a terres australianes. “És important ser al davant, hem rodat amb bons temps”, va dir un Vettel no gaire eufòric pel fet de no haver pogut marcar la ‘pole position’. I tot, per culpa del nou ‘enfant terrible’ de la Fórmula 1.

“Sé que la sortida serà realment dura; ja tinc al costat el Seb, què és un gran pilot”, va dir el pilot del principat de Mònaco sobre Vettel. L’alemany, quatre cops campió del món, aspira a recuperar la corona aquesta temporada després de viure a l’ombra de Hamilton, però li ha sortit competència a casa, un Leclerc que comença a guanyar-se el cor dels aficionats de l’escuderia italiana.

"Òbviament, a Austràlia no vaig acabar content, perquè vaig cometre un parell d’errors en la Q3 [tercera ronda de la qualificació]. Però aquí, fins a aquest moment, ha anat tot bé”, va comentar Leclerc en les entrevistes oficials de la FIA a la zona de boxes. “Els dos pilots de Ferrari som a la primera fila, amb Sebastian al meu costat, així que estic molt content per la meva primera ‘pole’ i amb aquesta primera fila de Ferrari”, va explicar un Leclerc que s’ha criat envoltat d’amants del motor. Gent que ha cregut sempre en un noi sense sostre.