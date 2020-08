Leipzig i PSG lluiten pel seu lloc a la història

La història se cita aquest dimarts a l’Estádio da Luz. L’enfrontament entre el RB Leipzig i el París Saint-Germain en les semifinals de la Lliga de Campions (21 h, Movistar Liga de Campeones) és una oportunitat única per als dos conjunts d’aconseguir, per fi, l’ orelluda. En la primera de les dues semifinals franco-alemanyes de la competició europea d’aquest any, els dos equips arriben amb la voluntat d’arribar a la final de Lisboa de diumenge amb tota la carn a la graella. Cap dels dos ha guanyat mai la competició europea, però el que sí que és segur és que el guanyador tindrà una plaça assegurada a la desitjada final.

Els francesos, dirigits per Thomas Tuchel, podran comptar des de l’inici i per primer cop des que va tornar a engegar la Champions amb Kylian Mbappé. Tot i això, no seran els primers minuts del francès des de la represa de la Champions, ja que el tècnic va fer-lo entrar al terreny de joc per disputar l’última mitja hora del partit contra l’Atalanta. Tuchel, reflexionant sobre l’enfrontament contra els alemanys, va afirmar ahir que està segur que serà “un partit molt, molt físic”, ja que els futbolistes del conjunt alemany són “molt agressius i valents”. Qui segur que també serà protagonista en el matx és Neymar. El brasiler ja va tenir una actuació brillant contra l’Atalanta batent el rècord de regats exitosos en un partit en competició europea (22). En la semifinal, Neymar vol demostrar que continua sent un dels megacracs del futbol.

A la tercera anirà la vençuda?

Fa tres temporades que el brasiler va marxar de la Ciutat Comtal i en cap de les temporades des que forma part de l’equip parisenc els francesos han passat de vuitens, excepte aquest any. De fet, feia 25 anys que els gals no superaven els quarts de final de la competició continental. En la història del PSG, l’equip no s’ha endut mai l’ orelluda i Neymar espera, i desitja, poder aixecar-la finalment en aquesta edició. Tuchel continuarà sense poder comptar amb Marco Verratti -lesionat des del 4 d’agost- ni amb Keylor Navas, el seu porter titular, a causa de la lesió que va partir en els isquiotibials en el partit de quarts de final.

Tot i que els francesos són els principals favorits per endur-se la victòria en el duel, el Leipzig té clar que l’oportunitat és única. L’equip dirigit per Julian Nagelsmann va fer gala en l’eliminatòria contra l’Atlètic de Madrid de la seva organització i bon joc. En una barreja equilibrada entre veterania i joventut, els alemanys volen sorprendre el campió gal amb un joc combinatiu i intens. El tècnic no tindria gaires raons per fer gaires canvis de l’alineació de l’eliminatòria passada partint del bon funcionament de l’equip durant tot l’enfrontament. Amb una defensa de tres, liderada per Upamecano -que va fer un molt bon paper-, els de Nagelsmann intentaran combatre els atacs directes de la dupla ofensiva formada per Neymar i Mbappé.

Els dos tècnics alemanys es tornaran a veure les cares en partit oficial. Tuchel i Nagelsmann van compartir vestidor al segon equip de l’Augsburg el 2008, això sí, amb rols diferents. Tuchel va ser l’entrenador de Nagelsmann en l’any de la seva retirada. Anys més tard, en la temporada 2016-2017, es van enfrontar, ara sí des de la banqueta, a la Bundesliga. Amb un empat i una victòria de Tuchel, Nagelsmann intenta revertir el balanç i així poder aconseguir la desitjada victòria que porti l’equip alemany al seu primer trofeu europeu. Només dos partits separen els protagonistes de la final de la Champions League més especial de la història. En una semifinal a partit únic tot és possible, i els dos conjunts en són conscients. Els parisencs saben que feia molt de temps que no estaven tan a prop d’aixecar l’ orelluda, però es trobaran davant un equip que, amb la idea clara de joc que té Nagelsmann, no els posarà les coses fàcils només per portar el cartell de favorit.