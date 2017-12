L'entrenament a portes obertes del Barça serà el pròxim 5 de gener

La plantilla del Barça, com ja és habitual en les dates nadalenques, farà el clàssic entrenament a portes obertes el 5 de gener (11.00 h) al Miniestadi i després visitarà diferents hospitals.

L'entrada per presenciar la sessió preparatòria serà gratuïta per als socis -cadascun d'ells podrà retirar fins a tres localitats-, mentre que per a la resta d'aficionats, que podran comprar un màxim de sis entrades per persona, costaran 5 euros. Les localitats estaran disponibles a partir del dimecres 20 de desembre a la pàgina web del club i a les taquilles principals del Camp Nou.

Una vegada finalitzi l'entrenament, els jugadors del primer equip es desplaçaran a diferents centres hospitalaris per desitjar uns bons Reis Mags als nens malalts. Aquest any els centres que els jugadors, el cos tècnic i els directius visitaran seran l'Hospital de Sant Joan de Déu, l'Hospital de la Vall d'Hebron, l'Hospital de Sant Pau, l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Can Ruti), l'Hospital de Barcelona, l'Hospital de Nens de Barcelona, el Cottolengo del Padre Alegre i la Casa Ronald McDonald.