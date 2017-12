Leo Messi: L’any de les grans decisions

No ha sigut un any senzill, per a Lionel Messi. El davanter argentí ha tingut la sensació de viure instal·lat en una muntanya russa, en què li tocava anar canviant de cara cada dos per tres. Ara la careta de l’alegria, ara la careta de la tragèdia. Però ha sigut una història amb final feliç.

El futbolista de Rosario va marxar de vacances just en acabar el partit de dissabte al Santiago Bernabéu, l’estadi on va tancar l’any deixant una nova imatge per a la posteritat, quan després de marcar de penal i abraçar-se amb els seus companys va abaixar el cap, va concentrar-se i, tot seguit, va desplegar els braços, mirant cap al cel, banyat per la llum que queia sobre l’estadi del Paseo de la Castellana a aquella hora. Al mateix estadi on aquest any 2017 també havia celebrat el gol del triomf en un altre clàssic de Lliga, mostrant la seva samarreta, Messi seguia demostrant que també és el millor quan es tracta de ser recordat per celebracions de gols. Mentre alguns es dediquen a inventar danses estranyes o gestos amb els dits per convertir una celebració en una marca publicitària, Messi improvisa i ho fa millor que els altres. Aquest any 2017 deixa tres celebracions per recordar. Les dues del Santiago Bernabéu i la d’ell enfilat sobre un mar de seguidors el dia de la remuntada contra el PSG al Camp Nou, quan en lloc de buscar l’autor del gol, Sergi Roberto, Messi va enfilar-se a la graderia amb els aficionats.

Patint amb la selecció

Tres imatges icòniques d’un futbolista que ha aconseguit mantenir la calma malgrat passar per moments complicats. “Segurament ha patit molt amb la selecció. Cal recordar que aquest any, després de punxar contra el Perú a l’estadi de La Bombonera, semblava que l’Argentina es podia quedar fora del Mundial”, diu el periodista argentí Diego Huerta. “Ara entrarà al 2018 pensant en el Mundial, ja que la ferida de perdre la final del 2014 a Rio de Janeiro encara no s’ha tancat. Messi sap que tindrà una gran oportunitat, però arribar a Rússia no ha sigut gens fàcil amb el caos que presideix el futbol argentí. Al final ha arribat un tècnic amb qui de moment hi ha complicitat, Jorge Sampaoli. I ell va ser clau en el triomf a Quito contra l’Equador. Però en alguns moments la selecció l’ha desestabilitzat més que ajudar-lo. Si de cas, Messi donava a la selecció l’estabilitat que mai aconsegueix trobar l’equip”, afegeix Huerta. Aquest periodista recorda que també ha sigut un any estrany en la qüestió familiar, ja que va fer realitat el somni de casar-se amb la seva parella de tota la vida a la ciutat que tant estimen, Rosario, però també ha vist com el seu germà gran era empresonat després que es trobés una arma per a la qual no tenia permís en una embarcació amb la qual va tenir un accident.

Al casament de Messi, tal com han confirmat alguns jugadors com Xavi, Neymar ja va dir que marxava al PSG. La decisió va preocupar l’argentí, que durant la posterior gira del Barça pels Estats Units no va aconseguir fer canviar d’opinió el brasiler, tot i que en van parlar en diferents ocasions. I és que els futbolistes del Barça, sobretot Gerard Piqué, van fer campanya per intentar evitar que Neymar marxés al PSG -com va acabar passant- amb diverses visites a la seva habitació.

Messi, però, no ha permès que la decisió de Neymar de marxar al PSG acabés amb la bona relació que mantenen. Però la marxa de l’exjugador del Santos sí que va afectar dins d’un Barça en què molts jugadors van considerar que la directiva no havia aconseguit controlar el relat d’una operació en què els francesos, es van sortir amb la seva després de pagar una milionada. Aquell fitxatge va ser clau, ja que en pocs dies el nou contracte de Messi amb el Barça fins al 2021 passava a quedar obsolet. “Han sigut mesos de converses sobre molts aspectes, però al final la clau és que tots volíem el mateix”, diuen des del club sobre un estiu en què, de sobte, una clàusula de gairebé 100 milions d’euros, tractant-se de Messi, deixava de tenir valor. Després de mesos de negociacions, doncs, el Barça per fi va poder aplegar Josep Maria Bartomeu i Lionel Messi en una mateixa foto, i van firmar un nou contracte amb una clàusula de 700 milions d’euros que hauria de lligar el destí de l’argentí totala vida amb el Barça. El serial sobre el contracte de Messi ha sigut un dels altres aspectes destacats de l’any 2017, ja que en cas de no haver renovat, aquest gener hauria tingut permís per negociar la seva sortida del Barça de manera gratuïta sense haver de demanar permís.

540x306 Leo Messi: L’any de les grans decisions / JUANJO MARTÍN / EFE Leo Messi: L’any de les grans decisions / JUANJO MARTÍN / EFE

Al final, Messi va renovar en una operació que va deixar totes les parts satisfetes. El 2017, però, es tanca amb un sol títol guanyat, la Copa del Rei. I aquest fet ha sigut la benzina que ha utilitzat Messi per començar la temporada 2017/18 amb un joc espectacular, liderant la classificació de màxims golejadors de la Lliga. Sense Neymar, Messi ha assumit responsabilitats diferents. Ha establert una bona relació amb un Ernesto Valverde que ha demostrar ser llest a l’hora d’entendre com calia gestionar un equip que no va començar de la millor manera la temporada.

I just a l’últim partit, Messi va poder celebrar, davant de Cristiano Ronaldo -l’home que va guanyar la Pilota d’Or-, un nou gol al Santiago Bernabéu en un triomf que consolida la candidatura del Barça per ser el pròxim campió de Lliga. L’any que ha guanyat pocs títols, ha perdut la complicitat esportiva de Neymar i no sempre ha trobat la pau amb la selecció, Lionel Messi ha aconseguit mantenir-se ferm al capdavant del projecte esportiu d’un Barça que confia poder oblidar els dubtes del 2017 amb títols el 2018. Tant col·lectivament com individualment per al seu millor jugador.