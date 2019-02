Leo Messi, dubte per jugar a Bilbao

Ernesto Valverde es va posar a la defensiva cada cop que li van preguntar, després del clàssic de Copa contra el Reial Madrid, per la suplència de Leo Messi. “Espero que pugui jugar a San Mamés”, va limitar-se a dir, en referència al pròxim partit del Barça, diumenge contra l’Athletic Club. El tècnic blaugrana no va voler respondre a una pregunta sobre si Messi, amb el mateix dolor que pateix ara mateix, hauria sigut titular en una hipotètica final de la Lliga de Campions. Contra el Madrid va ser suplent, tal com van pactar el tècnic i el jugador abans del matx, però a la segona part va demanar poder escalfar per entrar al terreny de joc abans del previst. Valverde estava disposat a deixar-lo sense jugar ni un sol minut si el Barça hagués controlat el partit contra els homes de Solari al marcador, però ja a l’inici de la segona part Messi va comentar que estava a punt per escalfar i va entrar al terreny de joc just després del gol de l’empat de Malcom.

Messi va voler ser-hi, contra el Reial Madrid, però no està recuperat del tot de la contractura muscular que va patir contra el València, com va quedar clar en els minuts que va estar sobre el terreny de joc, on se’l va veure incòmode per moments. El cos tècnic podria reservar-lo sense problemes en el partit contra el Valladolid al Camp Nou del 16 de febrer, però abans toca anar a Bilbao, un estadi complicat, especialment després de la reacció dels bascos en els últims partits, coincidint amb l’arribada a la banqueta de Gaizka Garitano. El fet de poder viure una setmana amb un sol partit entre els duels de Bilbao i el del Valladolid ofereix un escenari optimista per recarregar escenaris, però no falta tant per un final de febrer boig, amb el viatge a Lió, per jugar l’anada dels vuitens de final de la Champions contra l’Olympique (19 de febrer), el desplaçament al camp del Sevilla a la Lliga (23 de febrer) i el doble duel contra el Reial Madrid, en Copa i Lliga, els dies 27 de febrer i 2 de març. Quatre partits en què Messi hauria de ser-ho tant sí com no, motiu pel qual el cos tècnic no descarta deixar-lo a la banqueta a Bilbao per estar segurs que l’argentí supera els seus problemes físics. Després de descansar ahir, el Barça torna a la feina avui, en el primer dels dos entrenaments previs al viatge a Bilbao, entrenaments clau per poder veure com evoluciona Messi.

El futbolista nascut a Rosario és ara mateix el jugador més efectiu de les grans lligues europees, tant pels gols marcats com per les assistències que dona als seus companys. I Valverde el vol protegir ara que arriba la part dura del calendari.