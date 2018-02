Leo Messi, un “extraterrestre” que també necessita descansar

Amb 30 anys, a Leo Messi també li està arribant l’hora de descansar en alguns partits. Fins ara el davanter argentí estava acostumat a jugar-ho absolutament tot, però amb l’arribada d’Ernesto Valverde també està entrant a les rotacions de l’equip. En el derbi, es va asseure d’inici a la banqueta per tercera vegada a la temporada. I per les declaracions del seu entrenador, no sembla pas que hagi de ser l’última.

“Per què ha sigut suplent? Li tocava descansar. Portava molt tragí. Acumulava molts partits seguits i ens queden moltes coses encara”, justificava Ernesto Valverde a la sala de premsa de l’RCDE Stadium. Contra pronòstic, el Txingurri va optar per donar descans a Leo Messi i reservar-lo per, a la segona part, cap al minut 60, disputar els últims compassos actuant com a revulsiu. “El seu canvi ja estava previst”, reconeixia el tècnic.

Messi va donar descans a Paco Alcácer per buscar el gol al tram final. Ho va intentar en accions individuals i de combinació, però amb l’estat del terreny de joc, l’argentí ho va tenir més difícil que mai. De totes maneres, ell va fer la centrada de l’empat de Gerard Piqué, servint una falta lateral al punt de penal.

Per tercera vegada a la temporada Leo Messi començava un partit a la banqueta. “Leo és un extraterrestre però també necessita descansar. Tenim un calendari molt comprimit i hem considerat que avui era un bon dia perquè ho fes”, afegia Jon Aspiazu, l’ajudant de Valverde al Barça.

La primera suplència de Messi, aquesta temporada, va ser a Torí, a la cinquena jornada de Champions. Aquell dia el Barça s’assegurava el primer lloc de grup i els tècnics tornaven a reservar l’argentí en el següent compromís europeu, contra l’Sporting de Portugal. En tots dos casos, el davanter va entrar a la segona part.

A més d’aquests descansos, Messi ha caigut tres vegades de la convocatòria per entrar en les rotacions. A l’anada i a la tornada de la primera eliminatòria de Copa, contra el Múrcia -ja era habitual els altres anys que s’estalviés aquest partit- i a l’anada dels vuitens de final al camp del Celta. En aquesta ocasió, perquè acabava de tornar de les vacances de Nadal i només havia fet dos entrenaments amb els companys. En total, Leo Messi ha jugat aquesta temporada 34 dels 37 partits possibles, 31 de titular. Acumula 2.884 minuts (88%) i ha marcat 26 gols.

Xut al travesser de Coutinho

Qui sí que va jugar d’inici va ser Coutinho, que va ocupar la posició d’extrem esquerre, per baixar a jugar al mig del camp un cop Messi va entrar al terreny de joc. A l’atacant brasiler se li va notar que encara està en procés d’adaptació, ja que no va acabar de combinar bé amb els seus companys en un partit en què, per l’estat del terreny de joc, tampoc va poder exhibir la seva qualitat individual. Tot i així, va estar a punt de marcar amb un xut que va tocar el travesser.