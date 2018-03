Leo Messi és l’únic antídot

Els centenars d’aficionats argentins que van anar a veure l’Espanya-Argentina del Wanda Metropolitano no només es van quedar sense veure Leo Messi sinó que van haver d’abaixar el cap després de la desfeta del seu equip, que va encaixar una golejada demolidora (6-1). El madridista Isco, que quan va acabar el partit va deixar anar que la selecció espanyola li dona “la vida” davant la situació que està vivint al seu club, va ser el principal botxí dels argentins amb un hat trick. Messi va haver de veure-ho resignat des de la llotja del Wanda, que va abandonar abans que finalitzés el partit.

Tot i que durant la prèvia el seleccionador Jorge Sampaoli havia donat per feta la presència de Messi a la gespa, finalment no va participar en el partit. L’argentí seguia amb molèsties a l’adductor i després de parlar amb el mateix Sampaoli va decidir no vestir-se de curt, motiu pel qual tornarà a Barcelona sense haver jugat ni un sol minut en els partits contra Itàlia a Manchester i en la desfeta d’ahir a Madrid. Messi podria arribar a ser baixa aquest dissabte en el partit contra el Sevilla de Lliga, tot i que al Barça no hi ha gaire preocupació per aquestes molèsties.

“Messi vol arribar en la millor forma possible al Mundial de Rússia i no forçarà si no toca. Guanyar el Mundial és una obsessió per a tots els argentins, així que Messi és el primer que pensa en el Mundial. La ferida de la final d’ara fa quatre anys, quan es va quedar tant a prop, cou, i ara el repte es poder tancar-la”, segons explicava abans de la desfeta argentina el periodista del diari La Nación Andrés Eliceche. “Abans del partit Sampaoli va sortir a córrer i els aficionats argentins que es va trobar només li deien dues coses: que cal guanyar el Mundial i que cal cuidar Messi”, explica Sergio Maffei, del diari esportiu Olé.

El Mundial, una qüestió nacional a l'Argentina

Per a l’Argentina, que no guanya el Mundial des de l’any 1986, amb Maradona, poder alçar per tercera vegada la Copa és una qüestió nacional. “Un dels debats a l’Argentina és sobre si Messi necessita guanyar el Mundial per poder dir ja que és millor que Maradona, que va liderar l’Argentina en el triomf del 1986. Segurament és un debat amb poca raó i molta passió, però a molts els fa mal veure que Messi ha guanyat tantes coses amb el Barça i tan poques amb la selecció”, afegeix Maffei, que recorda que el palmarès del jugador blaugrana amb la selecció no és gaire espectacular, més enllà d’haver guanyat l’or olímpic l’any 2008 i el Mundial sub-20 l’any 2005. Amb la selecció absoluta no ha aconseguit encara alçar cap Copa, i ha perdut en tres ocasions la final de la Copa Amèrica: l’any 2007 contra el Brasil, l’any 2015 contra Xile i de nou l’any 2016 contra els xilens, quan es va jugar una edició especial d’aquest torneig amb motiu del seu centenari. L’any 2011, quan l’Argentina va ser amfitriona, l’ albiceleste va caure als quarts de final amb l’Uruguai. La pròxima edició de la Copa Amèrica serà el 2019 al Brasil.

“Messi sap la importància d’aquest Mundial, ja que el 2022 tindrà 35 anys i serà més complicat arribar en un bon estat de forma al Mundial de Qatar”, admet Eliceche. Aquest curs, Messi ha acceptat dosificar-se més que altres cops després de parlar-ho amb Ernesto Valverde, i quan ha parlat ha deixat clar que ha après que cal dosificar-se per arribar en forma als mesos clau. Així, aquests dies no ha volgut forçar amb la selecció per arribar bé als últims partits de la temporada del Barça, però també per evitar un ensurt que faci perillar la participació al pròxim Mundial. “Està content amb Valverde i Sampaoli. I ells saben que el primer que sap cuidar-se és Messi”, diu Maffei sobre un jugador que ahir va haver de veure des de la llotja del Wanda com el seu equip queia golejat per 6 gols a 1 davant la selecció espanyola dels seus companys Iniesta, Piqué i Jordi Alba.L’enfrontament entre Espanya i l’Argentina va evidenciar el que Sampaoli no ha tingut por de verbalitzar aquests dies: aquest és l’equip de Messi. El que no s’esperava era una desfeta d’aquesta magnitud al Wanda.