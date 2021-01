La vida sense Leo Messi passa per Antoine Griezmann

El que hauria de ser un duel de tràmit contra l’Elx, un equip que ha tornat aquesta temporada a la màxima categoria del futbol estatal, serà aquest diumenge a la tarda un nou examen per al Barça de Ronald Koeman (Movistar LaLiga, 16.15 hores). Sense Leo Messi, que complirà el segon dels dos partits per sanció després de ser expulsat a la final de la Supercopa, l’entrenador neerlandès no ha dubtat en demanar més nivell al seu equip: “Són jugadors dels Barça i se’ls ha d’exigir”. I encara que Koeman no hagi assenyalat cap dels seus futbolistes en qüestió i hagi defensat l’actitud del grup, per galons, sou i transcendència, les mirades apunten cap a Antoine Griezmann. El davanter francès ha de ser l’encarregat de guiar contra el conjunt valencià un Barça que encara viu molt allunyat de la paraula regularitat.

Mentre l’entorn blaugrana es divideix en dues postures clares –acceptar que aquest és un any de transició o, per contra, defensar que en un equip com el Barça contemporani no hi poden haver anys de transició–, l’equip disputarà un nou duel a domicili –el setè seguit lluny de casa– després d’acumular tres pròrrogues seguides. L'última, contra el Cornellà i després d’haver malbaratat dos penals a favor, fet que va fer enfadar de valent el tècnic blaugrana.

Koeman no vol més distraccions i, malgrat que l’Elx no coneix la victòria a la Lliga des de l’octubre, el tècnic neerlandès és conscient de la importància del duel contra el conjunt valencià, que ja ha sigut capaç d’empatar (1-1) contra el Reial Madrid aquest curs. “L’equip necessita frescor. Sabem que tenim un calendari atapeït amb molts partits i molts viatges i hem tingut tres partits seguits amb pròrroga. Encara sort que juguem a la tarda. Posarem un equip amb espurna, amb mentalitat forta, per intentar guanyar el partit”, ha explicat.

Dest rep l’alta però és dubte

Després de fer diverses rotacions contra el Cornellà, malgrat que alguns teòrics titulars com Dembélé, Busquets o Pedri van acabar jugant, s’espera que Koeman tregui contra l’Elx un onze amb poques sorpreses. Un dels principals dubtes rau a la banda dreta, on Sergiño Dest encara no està al 100%. El futbolista ha rebut l’alta mèdica de les molèsties musculars a la cuixa dreta que arrossegava últimament, però la seva presència al partit no està del tot garantida.

“El Sergiño ha jugat molts partits i és la seva primera temporada. És un jugador molt jove. Va estar lesionat i sembla que està recuperat, hem de decidir si pot jugar d’inici. Espero que pugui agafar una altra vegada el ritme dels partits”. A l’espera del retorn de Sergi Roberto, recuperar el desequilibri de Dest seria una alegria per al Barça.