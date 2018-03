L'escultor del bust de Cristiano Ronaldo en fa una nova versió millorada

Emanuel Santos, l'escultor amateur portuguès que va fer un bust de Cristiano Ronaldo, n'ha fet una nova versió millorada. El bust original, exhibit a l'aeroport internacional de Madeira, batejat amb el nom de Cristiano Ronaldo, havia sigut objecte de polèmica per la dubtosa semblança amb el futbolista.

La premsa portuguesa es fa ressò del reportatge realitzat pel mitjà nord-americà 'Bleacher Report' en què donen una segona oportunitat a l'artista per redimir-se de la figura.

Santos, que dedica el temps lliure a l'escultura, treballava a l'aeroport de Madeira carregant maletes quan va saber que la infraestructura canviaria de denominació: "Tot just saber-ho vaig començar a esculpir l'argila", explica en el reportatge.

El portuguès va mostrar unes fotografies preliminars de la seva obra a un directiu de l'aeroport i al germà de Ronaldo, que li va fer arribar un missatge del futbolista en el qual deia que les arrugues de la cara potser estaven massa pronunciades. En aquell moment Santos no en va fer cas perquè va considerar que això eren "petits detalls".

A year ago today, Emanuel Santos’ Cristiano Ronaldo bust was unveiled. The world laughed at him.



We challenged him to try again. He accepted. pic.twitter.com/TLV1iJv1MN — B/R Football (@brfootball) 29 de març de 2018

Inauguració polèmica

El 29 de març del 2017 l'obra va veure la llum per primera vegada i el seu creador es va mostrar satisfet: "Jo vaig complir amb la meva part del treball", afirma. Però la reacció del públic va ser molt negativa, amb milers de crítiques i mofes a les xarxes socials.

"No és igual que Ronaldo al cent per cent; la gent ha d'entendre que l'art és una forma d'expressió i no una ciència exacta", es defensava l'escultor.

Malgrat això, no es va saber mai l'opinió de Ronaldo, ja que l'única trobada entre el capità de la selecció portuguesa i l'artista va ser quan el futbolista va signar una pilota al fill de l'escultor el dia de l'estrena del bust.

L'escultor considera el seu treball original com un acte de "valentia": "Si no hagués fet el primer bust com el vaig fer, ja fa molt temps que se n'haurien oblidat". Ara falta saber si la versió millorada també serà exhibida a l'aeroport de l'arxipèlag portuguès o bé si opten per mantenir-hi l'obra original.