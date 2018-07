Lewis Hamilton reneix sota la pluja de Hockenheim

Al Gran Premi de la Gran Bretanya, Vettel va guanyar la partida a Hamilton. L’alemany sortia de casa del seu màxim rival amb un somriure d’orella a orella mentre Hamilton, capcot, veia com perdia una oportunitat per retallar distàncies de cara al títol. D’això fa tot just quinze dies, uns dies que han servit perquè es capgiri la truita. Ara, de Hockenheim, el circuit que és a 45 quilòmetres d’on va néixer Vettel, Hamilton surt reforçat després de sumar un triomf èpic, mentre Vettel acabava la cursa a casa plorant. “L’amor ho conquereix tot”, va resumir Hamilton per ràdio després de creuar la línia de meta, mostrant la seva faceta més mística. “He resat molt abans de la cursa, ho he donat tot i el meu somni s’ha fet realitat”, va afegir. Si dissabte s’agenollava al costat del seu Mercedes després de tenir un problema hidràulic durant els entrenaments oficials, ahir s’hi enfilava i hi saltava d’alegria.

Fins que l’aigua va fer acte de presència quan faltaven poc més de vint voltes per al final, tot estava anant perfecte per a Vettel. L’alemany de Ferrari, que era líder, va adonar-se que Hamilton, que tot just acabava d’entrar a canviar els pneumàtics (com que va sortir 14è, portava una estratègia diferent a la resta de pilots capdavanters) estava encadenant voltes ràpides. I ell va voler defensar-se accelerant una mica més. Segurament, una mica més del compte. Amb la pista en una situació delicada per la pluja, Vettel va entrar massa fort a un revolt amb l’asfalt mullat, va frenar més tard del compte, va bloquejar les rodes del darrere i va acabar contra el mur en una maniobra que va semblar més d’un pilot novell que d’un campió com ell. “Oh, Déu meu, oh, Déu meu! Perdoneu, nois!”, va dir per ràdio Vettel, sanglotant.

L’alemany, que era primer, perdia de cop la cursa, 25 punts i el liderat del Mundial. I tot això, a casa seva. “He comès un error i he esguerrat la cursa, he acabat a la grava”, va dir, després, més tranquil. L’error de Vettel va provocar l’entrada del cotxe de seguretat i Bottas, que llavors liderava la cursa, va entrar a boxs... tot i que els seus mecànics no tenien preparats els pneumàtics i va perdre molt de temps. Hamilton, que estava fent quallar una gran remuntada es va veure liderant la cursa per sorpresa. El seu equip va cridar-lo també a boxs, tot i que quan ell enfilava el camí del taller, se’n van desdir. Després, de nou, li van dir que entrés... i el britànic, cansat de tantes ordres i contraordres, va tirar pel dret i va tornar a la pista quan ja encarava l’entrada a la línia de boxs. Aquell incident va provocar que fos cridat per Direcció de Cursa (va rebre una reprimenda) un cop va baixar del podi, on va ruixar-se amb el cava dels campions. Va ser una pura qüestió de fe, de no deixar de creure en ell mateix.