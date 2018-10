Lewis Hamilton torna a posar el tequila a la nevera

Després de quedar-se amb la mel als llavis als Estats Units, fa tot just una setmana, Lewis Hamilton confia rematar la feina aquest diumenge a la tarda a Mèxic i proclamar-se per cinquena vegada campió del món de Fórmula 1. El cap de files de Mercedes ho té a tocar: en té prou acabant entre els set primers per assegurar-se matemàticament el títol. Una opció més que probable tenint en compte que el seu pitjor resultat, aquesta temporada, ha sigut un cinquè lloc –exceptuant la cursa d’Àustria, on va abandonar per un problema mecànic.

Hamilton sortirà tercer a l’autòdrom Hermanos Rodríguez de Ciutat de Mèxic (20.10 h, Movistar Fórmula1). En canvi, Vettel tan sols va poder ser quart a la qualificació. Només un miracle podria fer que l’alemany li prengués el campionat a Hamilton, ja que, encara que salvés el 'match ball' mexicà, faltarien dues curses més i Hamilton mantindria l’avantatge. Dit d’una altra manera, que Vettel ho hauria de guanyar tot i el cap de files de Mercedes punxar a tots els grans premis.

Ara bé, que el campionat estigui vist per a sentència no vol dir que les curses perdin emoció. Aquest vespre el gran interrogant és la pluja, que pot aparèixer de manera intermitent i fer encara més imprevisible el resultat final. Per si no n'hi hagués prou, els Red Bull van donar un cop d’autoritat i van aconseguir les dues primeres posicions de la graella de sortida, fet que els permet consolidar-se com a candidats a la victòria conjuntament amb Mercedes i Ferrari.

Daniel Ricciardo, amb rècord de la pista (1:14.759), va superar per només dues centèsimes el seu company Max Verstappen. L’holandès, que ja festejava la 'pole', es quedava amb la mel als llavis en l'última volta i de passada veia com se li esfumava la possibilitat de convertir-se en el pilot més jove a obtenir el millor temps a la qualificació.

De tota manera, Hamilton ja va enviar un avís per a navegants quan se li va demanar si faria servir la calculadora. L’any passat va proclamar-se campió acabant novè, i beneficiant-se que Vettel –llavors també era el seu rival– no va guanyar la cursa. Resumint, va dir que volia ser campió com els campions. O sigui, guanyant. “Clarament, és el meu objectiu. Culminar una gran temporada amb la victòria el dia que et proclames campió, és un extra. Em faria sentir molt orgullós, perquè ha sigut un any molt agradable a nivell esportiu, on he afrontat i superat grans reptes”, explicava l’anglès.

Hamilton, a banda de buscar la victòria, també lluitarà per decantar el títol de constructors cap a Mercedes. Les fletxes de plata són candidates, tot i que Ferrari es manté a una distància perillosa a falta de tres curses, comptant la d’avui. A més, en el cas que ell o el seu company Valtteri Bottas pugessin al graó més alt del podi, aconseguirien el triomf número 100 per a l’equip Mercedes a la Fórmula 1.

Igualar Juan Manuel Fangio

Si es confirma que la Fórmula 1 té campió a Mèxic, Hamilton hauria igualat els cinc títols que va aconseguir l’argentí Juan Manuel Fangio a la dècada dels 50. Entraria, per tant, en el podi de la història i només li quedaria el nom de Michael Schumacher per igualar. L’alemany va guanyar set corones entre el 1994 i el 2004.