Hamilton guanya el GP d’Estíria

Els Mercedes són els reis d'Àustria. La setmana passada Valtteri Bottas i aquesta Lewis Hamilton han aconseguit la victòria en la regió d'Estíria. El britànic, poleman, després d'una excel·lent sortida, ha mantingut aquesta primera posició fins a travessar la línia de meta. En un Gran Premi marcat per la sessió qualificatòria de dissabte passada per aigua, l'emoció durant la cursa, però, no ha sigut tan trepidant com fa una setmana en aquest mateix circuit.

Hamilton, pràcticament sol com a cap de cursa, ha arribat a portar-li més de catorze segons al seu perseguidor. Aquesta segona posició ha estat ocupada per Max Verstappen en quasi tota la cursa, però Valtteri Bottas, quan només faltaven cinc voltes per al final, li ha pispat la cartera. Bottas ha intentat passar Verstappen, que ha lluitat per mantenir la posició, i fins i tot quan semblava que Bottas havia aconseguit el segon lloc ha aconseguit avançar-lo per l'exterior. Tot i això, en la següent volta Bottas ha consolidat la segona posició.

Dos dels noms propis del GP d'Estíria han sigut Sergio Checo Pérez i Lando Norris. Pérez ha sorprès a tothom amb una cursa espectacular i, tot i haver sortit en dissetena posició, quan faltaven poques voltes per al final ja s'havia col·locat cinquè. Quan quedaven menys de deu voltes perquè s'acabés el Gran Premi ha intentat a avançar Albon, amb qui ha arribat a tocar-se i s'ha vist obligat a acabar les últimes voltes amb l'aleró davanter trencat. Això ha provocat que perdés la distància que tenia respecte als seus perseguidors. Norris l'ha avançat en l'últim revolt i Stroll i Ricciardo gairebé el sobrepassen en la mateixa línia de meta.

Precisament Norris ha revolucionat el final de la cursa amb l'avançament de tres cotxes en les dues últimes voltes. El seu company d'equip a McLaren, Carlos Sainz, tot i aconseguir la seva millor qualificació sortint tercer, ha acabat novè després d'un error en un pit stop.

Ferrari se segueix enfonsant

Ni cinc voltes han aguantat els Ferrari en pista. La cursa ha començat amb una topada entre els dos pilots de l'escuderia italiana en un avançament de Charles Leclerc a Sebastian Vettel en les primeres corbes del circuit. En l'intent, Leclerc ha pujat la seva roda al monoplaça de Vettel i li ha trencat l'aleró davanter. Vettel ha hagut d'abandonar la cursa en aquella mateixa volta. Leclerc ha entrat a boxes per canviar pneumàtic i així intentar acabar la cursa però en la següent volta s'ha vist obligat a abandonar. "Estic decebut amb mi mateix. Ho sento, però sé que lamentar-ho no és suficient. Seb [Vettel] no en té cap culpa avui. He decebut l'equip després d'haver treballat una setmana sencera per portar les actualitzacions com més aviat millor. Massa ganes de guanyar llocs a la primera volta. D'això n'aprendré", ha dit Leclerc a través de les xarxes socials.