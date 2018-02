L'expresident dels Dallas Mavericks de la NBA, acusat d'assetjar sexualment treballadores durant 18 anys

L'expresident i CEO dels Dallas Mavericks de la NBA, Terdema Ussery ha estat acusat d'assetjar sexualment treballadores de la franquícia, durant els 18 anys que va dirigir l'equip texà, segons ha informat la revista 'Sports Illustrated'.

La publicació nord-americana presenta testimonis de diverses treballadores a les quals Ussery presumptament hauria assetjat durant la seva etapa com a màxim responsable de l'equip mitjançant continuats comentaris de caràcter sexual i fins i tot tocaments sense permís. El reportatge també explica que les constants queixes de les treballadores van ser ignorades per l'organització i, fins i tot, una de les testimonis presentades acusa el propietari de la franquícia, Mark Cuban, d'estar-ne al corrent. En aquest sentit, Cuban ha negat les acusacions i ha manifestat que "va ser una conducta equivocada i horrible. No és una situació que puguem tolerar".

L'acusat, Terdema Ussery, també ha volgut contestar a les acusacions a través d'un comunicat dirigit a 'Sports Illustrated' on ha afirmat que està "molt decebut perquè fonts anònimes hagin escampat denúncies falses" cap a la seva persona.

Per la seva banda, l'equip implicat, els Dallas Mavericks, va fer públic un comunicat poques hores abans que el reportatge sortís a la llum explicant que l'organització ha obert una investigació sobre aquests "actes inapropiats d'un exresponsable de l'organització". A més, la franquícia també va voler deixar clar que no tenia constància dels fets fins fa pocs dies, una versió que contrasta amb els testimonis que presenta el reportatge publicat per 'Sports Illustrated'.

La NBA, sense reacció

De moment la NBA com a organització no ha reaccionat davant d'aquest presumpte greu escàndol, però s'espera que pugui actuar en les properes hores. Terdema Ussery va ser president i CEO dels Dallas Mavericks des de l'any 1997 fins el 2015, etapa en la qual la franquícia de Texas va aconseguir el seu únic títol de la NBA.