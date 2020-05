El Liceo no descarta jugar la lliga portuguesa al sentir-se perjudicat pel final de la Lliga d'hoquei

El Liceo de la Corunya valoraria jugar la lliga portuguesa d'hoquei sobre patins al sentir-se perjudicat per la decisió de la Federació Espanyola de Patinatge de donar per finalitzada la temporada i donar el títol de campió de Lliga al Barça. "Si existís una oportunitat de jugar a Portugal, l'estudiaríem molt detingudament", ha dit Antón Baldomir, directiu del club gallec, a l'agència Efe.

Al Liceo, l'únic equip no català que competeix en la màxima categoria d'hoquei sobre patins nacional, no li ha agradat la decisió federativa, ja que aniria "en contra del que s'havia acordat a la reunió de l'associació de clubs", segons Baldomir, que creu que quedava temps per intentar acabar la competició sense espectadors. Els gallecs han acabat segons a la classificació. El Liceo va arribar a proposar un play-off final amb dos o quatre equips, opció que va ser descartada.

Per això, tal com va apuntar la setmana passada en un comunicat, el Liceo afirma sentir-se el "principal perjudicat" de la decisió federativa, que no li ha permès lluitar pel títol amb el Barça. Per aquest motiu, el club recorda que cada 15 dies els toca viatjar a Catalunya amb viatges més llargs i apunta que podria ser una bona idea dividir la Lliga amb dos grups en el futur per reduir els viatges, ja que "potser serà més complicat agafar un avió". Aquest any no baixa cap equip, però sí que es viuen dos ascensos, motiu pel qual la Primera Divisió serà de 16 clubs.

Amb aquesta mesura, el Liceo considera que es fomentaria una Lliga atractiva, i defensa que en el futur caldria apostar per una lliga europea amb el Barça, el Liceo, quatre equips portuguesos, un de francès i un d'italià.