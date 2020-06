Juanma Lillo serà el segon de Pep Guardiola al Manchester City

Juanma Lillo es convertirà en les pròximes hores en el nou segon entrenador del Manchester City. El tècnic basc ha rescindit el contracte amb el Qingdao Huanghai xinès, amb el qual havia aconseguit l’ascens a la màxima categoria. Lillo havia anunciat l'adeu en un comunicat al·legant les circumstàncies actuals amb la pandèmia del coronavirus, però el club argumenta que era degut a motius familiars, concretament a la salut de la seva mare.

Amb 65 anys, el tècnic nascut a Tolosa compta amb una gran trajectòria a les banquetes. Després d’una primera etapa a Segona B, i d’un pas exitós per la UD Salamanca, li va arribar l'oportunitat d’entrenar a la Primera Divisió amb l’Oviedo. Tot i que l’experiència no va ser satisfactòria, Tenerife i Saragossa van optar per ell en les temporades següents. Lillo va tornar a la Segona Divisió abans de posar rumb al Dorados de Sinaloa, on va conèixer un veterà Pep Guardiola. Era la seva primera aventura a l’estranger, però no l’última. Les dues temporades següents va passar per la Reial Societat i la UD Almeria, abans de començar un llarg èxode: Millonarios i Atlético Nacional, a Colòmbia; Vissel Kobe, al Japó, i finalment Qinhdao Huanghai, a la Xina. A més, va ser el segon entrenador de Jorge Sampaoli durant l'estada de l'argentí al Sevilla.

Juanma Lillo es podria haver convertit en entrenador del Barça l'estiu del 2003. Era l'aposta del candidat a la presidència Lluís Bassat. L'elecció de Joan Laporta va frustrar l'arribada a Can Barça, però es va establir una estreta relació entre el tècnic i el club blaugrana.

Lillo sempre s’ha declarat un gran admirador de Pep Guardiola, així com de l’estil que practicava el de Santpedor a les banquetes. Primer van coincidir al Terrassa, on Lillo era el tècnic i Guardiola va participar en alguns entrenaments, i després com a entrenador i jugador a Mèxic. Guardiola sempre havia parlat bé de Lillo, a qui va conèixer després d'un Oviedo-Barça a Primera.