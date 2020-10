"Soc 100% natural, sense bòtox, sense retocs": Lindsey Vonn diu prou als atacs sexistes

260x366 Missatge de Lindsey Vonn a Instagram Missatge de Lindsey Vonn a Instagram

Lindsey Vonn, la millor esquiadora de tots els temps, ha recorregut a un post a Instagram per denunciar els missatges que rep a les xarxes socials criticant el seu cos: "Soc 100% natural, sense bòtox, sense retocs". La campiona olímpica ha utilitzat un to didàctic per mirar de fer pedagogia. "Últimament he publicat força fotos en banyador, cosa que fa més por del que sembla. Fins i tot com a atleta, hi ha comentaris despietats sobre el meu cos i admeto que de vegades m'ofenen. Sempre recordo com el meu cos m'ha ajudat a aconseguir coses sorprenents en la meva vida i n'estic orgullosa. No soc talla zero i em sembla bé. Soc una persona normal i, de vegades, el meu estómac es doblega, la meva cel·lulitis es nota", explica.

Vonn recorda que mai se sotmetrà a una operació de cirurgia plàstica ni farà servir el Photoshop per retocar les seves fotos. "Qualsevol que se senti cohibit o deprimit per la seva aparença s'ha de mantenir fort, saludable i s'ha d'estimar a si mateix sense importar-li el que diguin els que t'odien", aconsella.

651x366 Vonn celebrant una medalla amb la Lucy, la seva gossa. / ANDERS WIKLUND / AFP Vonn celebrant una medalla amb la Lucy, la seva gossa. / ANDERS WIKLUND / AFP

Una campiona eterna

Quan tenia deu anys, Lindsey Vonn (St. Paul, EUA, 1984) es va trobar Picabo Street, doble medallista olímpica. La petita, gran admiradora de Street, se li va dirigir i li va dir que ella també seria campiona olímpica. Street va admetre més tard que no va poder oblidar aquella nena tan decidida. I anys més tard la va entrenar. Vonn ja tenia molt de caràcter quan era petita. I a mesura que es va fer gran encara més.

Vonn ha sigut la nòvia d’Amèrica. Excèntrica, amb personalitat, presumida i sense por de dir el que pensa, com quan va dir que no pensava visitar la Casa Blanca per oferir els seus títols amb Donald Trump de president. Però, per damunt de tot, més enllà de les seves relacions mediàtiques, com la que va tenir amb el jugador de golf Tiger Woods, Vonn ha sigut una campiona capaç de tornar a les pistes després de lesions i caigudes. “Els gossos no són hipòcrites”, sol dir una esportista dotada d’un talent increïble. Amb dos anys ja s'entrenava sota la mirada del seu pare, un campió juvenil que no va poder triomfar per una lesió al genoll. A ella les lesions també l’han acabat afectant.