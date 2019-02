El Barça presenta una queixa a la UEFA pels incidents de Lió

El Barça segueix treballant per millorar la seguretat després dels incidents al camp de l'Olympique de Lió, on radicals del Barça van amenaçar altres aficionats catalans. En un comunicat, el Barça afirmant que treballa per identificar si socis del club van participar en els fets. "Un cop identificats els participants, la Comissió de Disciplina del Club es reunirà tots aquells participants que tinguin la condició de soci".

El Barça ha recordat que "en virtut dels acords que regeixen la relació entre el Club i la Confederació Mundial de Penyes, les entrades que els equips rivals posen a disposició del Club són repartides entre els socis (80%) i els penyistes (20%). Per aquest motiu, la Confederació Mundial de Penyes, que té delegada la gestió del repartiment de localitats als penyistes, emprendrà les mesures2 disciplinàries oportunes en relació amb tots aquells participants que tinguin la condició de penyista"