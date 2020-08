El Lió i el Bayern lluitaran per l'última plaça a la final de la Champions

La segona i última semifinal d'aquesta atípica Lliga de Campions la disputaran aquest dimecres l'Olympique de Lió i el Bayern Munic a l'Estádio José Alvalade (21 h, Movistar Liga de Campeones). Aquesta serà la segona semifinal franco-germànica de la competició d'aquest any i el guanyador es quedarà amb l'última plaça restant per a la final de Lisboa de diumenge.

A diferència de l'altra semifinal, entre el Leipzig i el PSG, en aquesta, sobre el paper, hi ha un clar favorit. El Bayern, amb la seva veterania en la competició, té tots els números per endur-se el duel i deixa poques opcions per a la sorpresa al Lió, i més veient el recital de futbol i bon joc que van desplegar en el partit de quarts de final contra el Barça. En el 2-8 que va acabar amb el cicle blaugrana, els alemanys van fer gala d'un joc imparable i molt ben organitzat que va deixar sense opcions de sobreviure als barcelonins.

Els alemanys, dirigits per Hans-Dieter Flick, lluitaran per arribar a la final amb el somni d'aconseguir el triplet després de guanyar aquesta temporada la Bundesliga –per vuitè any consecutiu– i la Copa d'Alemanya. Aquesta és la dotzena participació del Bayern en les semifinals de la competició europea. L'equip, que té com a referència en atac Robert Lewandoski, intentarà tirar de d'experiència per endur-se la victòria i poder arribar a la seva onzena final.

L'Olympique de Lió és la ventafocs d'aquesta fase final de competició europea. El conjunt dirigit per Rudi Garcia pot fer història si s'endú la victòria en aquesta semifinal i aconsegueix disputar la primera final europea en la història del club. És més, l'equip francès no arribava a semifinals des de la temporada 2009-2010, en què va enfrontar-se, precisament, al Bayern Munic. L'equip alemany es va acabar enduent l'eliminatòria, en aquell cas a doble partit, amb un marcador global de 0-4, amb victòria del Bayern en tots dos partits. Els francesos esperen la revenja.

En aquesta edició excepcional de la Champions, però, amb les eliminatòries a únic partit, tot és possible i les opcions s'igualen una mica més entre els dos conjunts. L'Olympique de Lió espera donar la sorpresa i eliminar el gran transatlàntic que és el Bayern, clar favorit per endur-se l 'orelluda de l'edició d'enguany, com va fer en els quarts de final amb el Manchester City de Pep Guardiola o amb el Juventus a vuitens. La veterania del Bayern i la il·lusió per fer història del Lió es troben a la gespa de l'Estádio José Alvalade amb l'esperança de quedar-se amb l'última plaça de la gran final.