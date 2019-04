Lionel Messi, sang i passió en un partit dur

Sempre que Lionel Messi surt a jugar, els aficionats rivals no les tenen totes. Si els noms de Philippe Coutinho i Luis Suárez van ser xiulats pels seguidors del Manchester United -que recordaven el seu passat al Liverpool, el gran rival dels red devils-, quan la megafonia d’Old Trafford va anunciar el nom de Messi es va fer un silenci. Tothom li tenia por, a l’argentí, perquè tothom recordava els dos gols que els havia fet, un amb el cap i l’altre amb la cama, en dues finals de la Champions, a Roma i a Londres. Però a Messi no sempre el respecten, i Chris Smalling li va donar un cop de colze al nas al primer temps que el va deixar marejat durant uns minuts. L’argentí va quedar amb el nas ensangonat i podria tenir una factura. Valverde va admetre que el seu partit havia quedat condicionat per aquesta acció de la primera part: “Naturalment, no es juga gaire còmode quan et donen un cop així; ara caldrà veure què té exactament, per què li feia mal, i demà li faran proves”. El cop no ha de voler dir per força que Messi serà baixa els pròxims dies, però podria descansar dissabte a Osca o jugar amb una protecció facial.

Messi va tocar la pilota 56 vegades, sempre allunyat de l’àrea, en un partit en què va treballar molt i en què només va poder xutar entre els tres pals una sola vegada, en una falta a la segona part que va topar amb la tanca. Per un cop Messi no va ser el botxí dels anglesos. Però queda el partit de tornada.