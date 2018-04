El Liverpool nota l'esforç de la Champions i pateix al derbi contra l'Everton (0-0)

El Liverpool, just després de passar per sobre el Manchester City a la Champions, ha empatat al camp de l'Everton el derbi de la seva ciutat (0-0). L'equip de Klopp, sense el seu màxim golejador Mohamed Salah, reservat per al duel de tornada europeu després de patir una petita lesió, ha acabat patint de valent contra un Everton molt vertical.

L'equip local, defensiu durant els primers 45 minuts, ha acabat posant contra les cordes a un Liverpool sense sortida que s'ha salvat de la derrota en els darrers minuts, quan l'Everton ha desaprofitat 4 ocasions molt clares. El Liverpool, amb 67 punts, podria perdre la tercera posició si el Tottenham guanya el seu partit.