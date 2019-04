Si el Liverpool elimina el Barça, haurà fracassat, Valverde?

No, no haurà fracassat. Un no rotund. Un no ben gran, gegant. Ja fa anys que part de la premsa catalana, entre ells un servidor, surt en defensa de Pep Guardiola quan els seus equips cauen als quarts de final o a les semifinals de la Champions. Ja sigui amb el Bayern o amb el Manchester City. Quan passa, la paraula fracàs sona tan fort que arriba a tots els racons del planeta. De sobte, milers de veus volen penjar del coll del tècnic de Santpedor la condició de fracassat per no haver guanyat la Champions. La competició que cada any només pot guanyar un tècnic. La competició que grans entrenadors ni tan sols poden arribar a disputar cada temporada. El somni prohibit. Si Valverde no la guanya, ell tampoc serà un fracassat. El tècnic blaugrana admet que l’equip és on havia de ser, ara mateix. A pocs partits de poder guanyar tres títols. La Lliga ja és al sac, així que en quatre partits es jugarà la Champions i la Copa contra el Liverpool i el València. Un escenari ideal. Però si perd les finals, cal dir-ho ara, no serà un fracassat. Una decepció? Sí, una decepció sí.

Vivim en una època en què de tant que es fa servir alguna paraula quan no toca acabem canviant-ne el sentit. Cada cop que un esportista, equip o tècnic de cert renom no guanya, es parla de fracàs, tot i que els esportistes s’afanyen a dir que no és un fracàs. Que el fracàs, en esport, és una cosa ben diferent. Però tant li fa, es tracta de dir-la grossa, de fer mal, de cobrar-se factures pendents. Per aquest motiu tampoc és un fracàs que Cristiano Ronaldo no guanyi la Champions amb la Juve. Ho ha intentat, ha fet dos gols contra l’Ajax, però l’equip holandès ha estat millor. Cristiano ho ha intentat, no ha pogut, i suma una decepció a un palmarès que, si l’analitzes, com passa amb Guardiola, mai serà el palmarès d’un fracassat.

I tampoc serà un fracassat Valverde. El més proper a un fracàs hauria estat repetir la desfeta de Roma. El tècnic ha après de les errades del passat. Si el Liverpool arriba a la final, Valverde no haurà fracassat. Però podrem analitzar si té responsabilitat en la derrota, esclar. Una cosa és perdre i una altra fracassar.