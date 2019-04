El Liverpool, favorit contra el Porto en un duel entre equips que lluiten per la seva lliga

El Liverpool és el gran favorit en l'eliminatòria contra el Porto (21h), un duel que tindrà el partit d'anada aquest dimarts a Anfield amb l'equip local pendent de la seva lluita per guanyar per primer cop en més de 25 anys la lliga anglesa.

En aquestes circumstàncies rep el Porto, l'equip que va eliminar la temporada passada als vuitens de final, una ronda en la qual els de Jürgen Klopp es van imposar per un contundent 0-5 en l'anada disputada a Do Dragão i en què van empatar sense gols a Anfield.

Per al Liverpool, cada partit a Anglaterra suposa patir, ja que lluita pel títol amb un Manchester City que depèn d'ell mateix per revalidar la lliga. A Europa la sensació és diferent i la pressió sembla menor. El Liverpool és l'actual subcampió i en vuitens va deixar fora de combat el Bayern de Munic, en una exhibició fora de casa que va atropellar els bavaresos.

La baixa més important per als de Klopp serà la del lateral Andy Robertson. L'escocès va ser amonestat per una acció innecessària en els últims minuts del partit contra el Bayern i no podrà disputar el partit d'anada. Com ocupar el carril esquerre serà el gran maldecap per a un Klopp que té els dubtes d'Alex Oxlade-Chamberlain, Adam Lallana i Joe Gomez.

El Porto arriba a Anfield lluitant per la lliga portuguesa contra el Benfica. El tècnic del Porto, Sérgio Conceição, té les baixes del camerunès Vincent Aboubakar, lesionat de llarga durada, del brasiler naturalitzat portuguès Pepe i del mexicà Héctor Herrera per acumulació de grogues.