El Liverpool tira d'èpica per guanyar al camp del Burnley (1-2)

El Liverpool ha salvat amb fe i èpica un triomf (1-2) de gran valor al camp del Burnley, una de les revelacions d'aquest curs a la Premier. Els 'reds', sense homes claus com Coutinho ni Salah -lesionats segons Jurgen Klopp- i amb un gran nombre de suplents a l'onze, han començat marcant amb un gol de Mané al minut 61. Però quan semblaven tenir-ho tot de cara per endur-se els tres punts, Gudmundsson, en una rematada de cap a dos minuts pel 90, ha establert l'empat que donava un punt d'or als de Turf Moor.

El Burnley estava fent un partit força seriós, amb un treball defensiu similar al que van realitzar en la primera volta a Anfield, on havien empatat 1-1, o al que feia només una setmana havien fet a Old Trafford, on havien esgarrapat un empat per 2-2. Uns resultats que l'havien apropat a les zones europees.

El partit, però, s'ha allargat fins al 94, i uns segons abans que l'àrbitre xiulés el final, el Liverpool ha aprofitat una acció a pilota aturada i, Klavan ha recollit una esfèrica baixada per Lovren per rematar sobre la línia de gol, donant tres punts que permeten al Liverpool pressionar als seus dos principals competidors per les primeres places, el Chelsea i el Manchester United.

També en aquesta jornada 22, la primera d'aquest 2018, el Leicester City ha derrotat sense problemes al Huddersfield (3-0), el Newcastle United s'ha imposat al camp del Stoke City (0-1) i el Brighton i el Bournemouth han igualat forces (2-2).