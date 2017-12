El Liverpool paga 75 milions de lliures per Van Dijk, el defensa més car de la història

El Liverpool ha convertit l'holandès Virgil van Dijk en el defensa més car de la història del futbol. El conjunt 'red' pagarà uns 75 milions de lliures (uns 84 milions d'euros) al Southampton per aquest defensa de 26 anys, que s'incorporarà al club d'Anfield a partir de l'1 de gener. Van Dijk supera d'aquesta manera els més de 60 milions pagats pel City per Mendy i Walker l'estiu passat. Amb ell, el Liverpool haurà gastat més de 170 milions d'euros entre les dues finestres de fitxatges aquesta temporada. Es tracta d'una incorporació que, però, està deslligada d'una possible venda de Coutinho, ja que es tracta d'un central. Portarà el dorsal 4.

L'holandès reforçarà la defensa del Liverpool, segurament el punt més feble del conjunt de Jurgen Klopp, que ja l'havia intentat fitxar al darrer mercat d'estiu. Van Dijk va arribar a les illes Britàniques el 2013 de la mà del Celtic escocès, que va pagar 3 milions per ell el 2013 al Groningen. Dos anys més tard, el Celtic el va vendre al Southampton per 15 milions. Ara, el seu preu es torna a disparar. Internacional amb Holanda des del 2015 (ha jugat 16 partits amb la selecció absoluta), ha estat un fix des que va arribar al Southampton, amb qui ha disputat 80 partits i ha marcat 7 gols. Destaca per la seva corpulència (1,93 metres d'alçada) i velocitat.