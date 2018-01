El Liverpool acaba amb la imbatibilitat del City (4-3)

El Manchester City ha perdut finalment la imbatibilitat a la Premier League. Els de Pep Guardiola han caigut al camp del Liverpool en un partit intens i que s'ha resolt a favor dels 'reds' gràcies a 10 minuts de bogeria durant els quals els de Jürgen Klopp han fet tres gols (4-3).

En un estadi d'Anfield vestit per a les grans ocasions, el Liverpool s'ha imposat gràcies a l'efectivitat en els atacs i a la bona pressió prop de la porteria rival. El City de Guardiola ha estat incòmode, sobretot en la fase de construcció, lluitant contra un rival que a mesura que avançaven els minuts i veia que li sortien les coses, encara hi posava més intensitat. Només al final, quan el Liverpool s'ha replegat, per assegurar el resultat, ha pogut moure's amb certa comoditat.

Els locals han colpejat primer, amb una bona jugada d'Oxlade-Chamberlain que ha sorprès la defensa 'citizen'. Era el minut 9. Els visitants han reaccionat a l'estil Guardiola, tenint la pilota i buscant construir jugada des de la base, però aquesta vegada l'equip tenia motes més dificultats. Tot i així, ha arribat l'empat, obra de Sane, amb una rematada forta al primer pal, poc abans del descans.

A la represa es mantenia el guió: un Liverpool ben situat i un City que no acabava de trobar profunditat en els atacs, obligat a iniciar jugada des del darrere. I així han arribat els tres gols seguits. Primer ha estat Firmino, després d'una recuperació i picant la pilota sobre la sortida d'Ederson. Després ha estat el torn de Mane i finalment de Salah, aprofitant un mal refús del porter i marcant des de 40 metres, a porteria buida.

El Liverpool, còmode amb la pilota, ha intentat fer sang als de Guardiola, que ha demanat als seus jugadors que es calmessin i busquessin reprendre el pla original de joc que caracteritza el City aquesta temporada. Després d'uns minuts de nervis, l'equip ho ha aconseguit i ha pogut retallar distàncies, amb un gol de Bernardo Silva després d'una acció col·lectiva. Però ja només quedaven cinc minuts i era massa tard per remuntar, i només ha pogut arribar un altre gol, de Gündogan, que s'ha fet un lloc a l'àrea entre tres defenses al temps de descompte.

El Manchester City perdia el primer partit de la temporada a Anglaterra, i ho feia encaixant quatre gols. Feia exactament un any que Guardiola no en rebia tants (havia sigut en el 4-0 contra l'Everton del 15 de gener). Una ensopegada, però, que no fa trontollar el liderat dels 'citizens', que tenen 15 punts més que el Manchester United, que juga aquest dilluns a Old Trafford contra l'Stoke.