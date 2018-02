Llarga vida al rei

Feia anys que la NBA necessitava un cop d’efecte per al Partit de les Estrelles. Per sort, LeBron James va sortir al rescat. L’edició número 83 de l’All-Star Game va alterar, per primera vegada, el tradicional esquema de dos equips representant la Conferència Est i la Conferència Oest. Aquesta vegada es van escollir, després de les votacions dels aficionats per elegir els millors jugadors, dos capitans que van triar alternativament els seus companys d’equip. Així, els capitans James i Stephen Curry van formar dos equips, el Team Lebron i el Team Stephen. L’objectiu, fer més competitiu el partit i acostar l’aficionat als jugadors i les seves motivacions personals. ¿Veure LeBron jugar amb Kyrie Irving de nou? ¿I Durant amb Westbrook? Un escenari perfecte. El resultat, immillorable, en gran part gràcies a James.

El jugador dels Cavaliers, emblema indiscutible de la lliga, va encarar el partit com un partit oficial, i va encomanar l’entusiasme als companys i els rivals. Sens dubte que es van veure molts contraatacs, esmaixades i triples llunyaníssims. Però també, per primer cop en molt de temps, es va veure defensa, jugadors lluitant cada possessió i una competitivitat culminada en un final ajustat i emocionant. LeBron, als seus 33 anys, segueix demostrant que mai se li acaben els reptes i la motivació. Ell va ser qui va empatar el partit a 144 amb un triple i qui, després, va posar els seus per davant culminant una passada d’Irving. Però igual d’impressionant va ser la defensa que va encomanar als seus companys i que va servir per remuntar 11 punts i per deixar el Team Stephen sense opcions en l’última jugada. Al final, victòria del Team LeBron per 148 a 145 i l’MVP per a King James després de registrar 29 punts, 10 rebots i 8 assistències.

DeMar DeRozan i Damian Lillard van anotar 21 punts cadascun per al Team Stephen, i el debutant Joel Embiid va fer un partit notable amb 19 punts. Tots ells, joves i amb molts partits encara per jugar, van competir davant l’atenta mirada de llegendes i pioners com Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell, Elgin Baylor i Magic Johnson, asseguts a primera fila. Ells van donar el relleu a noves generacions en el seu moment, tal com James ha generat un nivell d’exigència individual i col·lectiva per a les noves generacions. El format es consolidarà i admetrà canvis que encara faran més atractiu el partit. El que és segur és que, mentre LeBron James estigui en actiu, el llistó seguirà sent molt alt, per a benefici de la NBA, el bàsquet i, sobretot, els aficionats.